Microsoft заключила рекордную сделку

18 января 2022 года Microsoft объявил о покупке компании Activision Blizzard. Разработчик видеоигр представил миру такие продукты, как Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch, Diablo и многие другие. Эти видеоигры стали настолько популярными, что с недавнего времени стали проводить чемпионаты. На результаты этих соревнований букмекерские компании стали выставлять свои котировки, в том числе и БК 1xBet. Подробнее почитать о том, как скачать приложение 1xBet mobile, можно на сайте «Рейтинг Букмекеров».





Сумма сделки составила почти 70 миллиардов долларов. По мнению многих экспертов и аналитиков, данная цена является завышенной. Но это довольно распространенная практика в современных реалиях. Многие компании делают покупки на перспективу, а учитывая рост индустрии видеоигр, сделка выглядит выгодной для обеих сторон.

Компания Microsoft уже довольно давно начала движение в сторону данной популярной темы. Многие их разработки уже прижились в индустрии видеоигр. Заключение рекордной сделки является еще одним шагом на пути к опережению своего главного конкурента – Sony.

Activision Blizzard являлся одним из лидеров рынка создания видеоигр. Еще в начале 2021 года акции компании оценивались почти в 80 миллиардов долларов. Но затем начались распри внутри издателя. В СМИ просочились слухи о том, что руководство компании, пользуясь своим положением, домогались до своих подчиненных. Когда все эти слухи подтвердились, общая стоимость компании резко упали.

Все это сыграло на руку Microsoft, которая хоть и купил Activision Blizzard по завышенной цене, но все же сэкономил не менее 10 миллиардов долларов. Единственной загвоздкой в этой сделке становится то, что нужно получить разрешение от антимонопольных регуляторов. Данная процедура может затянуться до середины 2023 года.

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