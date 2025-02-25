Каких улучшений ожидать от MacBook Air на M4

Новая модель популярного ноутбука от компании Apple появится весной 2025 года. В отличие от прошлых версий, которые быстро раскупались на украинском рынке, производитель добавил несколько значимых улучшений. Перед тем как купить Макбук, пользователям стоит узнать об этих обновлениях, которые сделают работу за компьютером намного комфортнее.

Время автономной работы увеличится благодаря улучшенной энергоэффективности процессора М4. Пользователи смогут дольше работать без подзарядки. Повышение автономности особенно пригодится тем, кто часто использует ноутбук в поездках или местах без доступа к розетке.

Оперативная память

Новый ноутбук получит в базовой комплектации 16 гигабайт оперативной памяти. Изменение коснулось и максимального объема, который теперь увеличился до 32 гигабайт.

Расширенный объем позволит хранить больше открытых программ в фоновом режиме, обрабатывать объемные фотографии и видео, а также работать с большими таблицами данных.

В дополнение к этому пользователи смогут запускать более ресурсоемкие приложения.

Работа с мониторами

В обновленной модели появится возможность подключения двух внешних экранов с одновременным использованием встроенного дисплея ноутбука. Пользователи получат три рабочих экрана для удобного размещения программ, документов и браузеров. Новая функция пригодится для работы с графикой, монтажа видео, анализа данных и мониторинга финансовых рынков.

Расширенное рабочее пространство упростит выполнение сложных задач и повысит производительность труда за компьютером.

Веб-камера

В MacBook Air встроили обновленную 12-мегапиксельную камеру с функцией Center Stage. Система автоматически отслеживает движения пользователя во время видеозвонков, удерживая его в центре кадра.

Дополнительная функция Desk View позволяет показывать рабочий стол и лицо во время прямых трансляций. Это повысит качество видеоконференций и онлайн-презентаций.

Дисплей

В новой модели производитель добавил нанотекстурное покрытие экрана. Такое решение уменьшает блики и делает изображение четче при ярком освещении. Покрытие уже зарекомендовало себя в других устройствах компании и особенно полезно при работе в помещениях с большими окнами или на улице.

Технология нанотекстурного покрытия способна:

уменьшать отражение света на 75 % по сравнению с обычным экраном;

сохранять насыщенность цветов при любом освещении.

При этом требует бережного ухода с помощью специальной салфетки из комплекта.

Однако для защиты экрана от бликов можно использовать обычную матовую пленку — более бюджетный и практичный вариант, ведь нанотекстурное покрытие может изнашиваться и не подлежит восстановлению.

Процессор М4 не только улучшит время работы от батареи, но и повысит общую производительность ноутбука. MacBook Air сохранит прежний дизайн, но получит достаточно обновлений для комфортной работы в любых условиях.