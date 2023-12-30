Найпопулярніші Сервіси Мобільних Платежів

Оплата в казино можлива й за допомогою телефону. Внести платіж через спеціальний додаток або СМС займає менше часу як на етапі оформлення, так і під час його підтвердження. Перевагою є й різноманіття сервісів для мобільних платежів — можна обрати не лише популярні методи по типу Apple Pay, Google Pay, але й скористатися PayPal або оформити депозит через СМС. Кожен зі способів поповнення відрізняється умовами, має сильні та слабкі сторони — розглянемо їх в матеріалі детальніше.

Платежі через Мобільних Операторів (СМС)

Обираючи цей платіжний інструмент, потрібно враховувати кілька нюансів. Насамперед зазначимо: внестидепозит через СМС телефоном напряму в українських онлайн казино неможливо. Щоб скористатися цим способом оплати, без допоміжних сервісів не обійтися. Це значно ускладнює оформлення транзакцій, а їх обробка займає набагато більше часу.

Впевнитися в цьому легко, якщо розглянути алгоритм поповнення рахунку через оператора Київстар. Він передбачає наступні кроки:

Оформити USSD запит й переказати кошти на баланс іншого оператора. Тут діє одразу 2 нюанси, обов’язкових до врахування: за такі перекази стягується комісія, а сума транзакції має становити не більше 5000 грн. Авторизуватися на сервісі Easy24 або аналогічному. Серед запропонованих послуг потрібно обрати “Поповнення рахунку з мобільного” й вказати в платіжній формі усю інформацію. На цьому етапі кошти з балансу мобільного оператора переказуються на баланс картки. Відкрити ігровий сайт й в переліку доступних платіжних інструментів обрати картку. Далі транзакція оформлюється звичним способом, але з урахуванням лімітів на поповнення.

Для порівняння: якщо платіж в казино виконувався б просто карткою, актуальним був лише 3-й пункт з вказаного списку. Це підтверджує, що платежі через СМС підходять не всім користувачам. Використовуючи цей спосіб поповнення, враховувати варто не лише наявність комісії, а й обмеження за сумою.

Депозит через Apple Pay

Більшість користувачів онлайн казино обирають Apple Pay для оплати одразу з 2-х причин: зручність оформлення платежів та відсутність комісії. Якщо коротко, внести депозит цим методом можна за таким алгоритмом:

Обрати в казино серед доступних інструментів Apple Pay. Вказати суму поповнення, дотримуючись встановлених лімітів. Обрати картку, приєднану до сервісу. Підтвердити транзакцію через додаток.

Розглядаючи оплату через Apple Pay, звернемо увагу на високий рівень захисту платіжної інформації. Для цього сервіс використовує комплекс спеціальних мір. Насамперед вхід в додаток Apple Pay здійснюється за допомогою Face ID або Touch ID, що вже зменшує ризики злому.

Інформація про під’єднані банківські картки, додатково шифрується та зберігається на окремому сервері. Вона за жодних обставин не передається 3-м особам. Відповідно казино отримує лише загальну інформацію про транзакцію: яким способом вона була здійснена, на яку суму та коли.

Якщо вибір впав на Apple Pay для внесення депозиту в казино, поза увагою не варто залишати й встановлені ліміти. Вони відрізняються залежно від обраної гемблінг платформи для гри. Наприклад, в Champion Casino мінімальна сума поповнення 100 грн, а максимальна 14 500 грн. Для порівняння: в казино Cosmolot максимальний депозит через Apple Pay становить 49 999 грн.

Google Pay для Поповнення Рахунку

Головна перевага оплати з Google Pay — зручність. Не потрібно кожного разу вказувати вручну платіжні реквізити. Якщо карта приєднана до сервісу, вся необхідна інформація заповнюється автоматично. Друга перевага: відсутність комісії за обробку транзакцій. Але і є виняток з цього правила: комісія стягується, якщо для оплати використовуються кредитні кошти.

На цьому переваги Google Pay як мобільного платіжного сервісу не закінчуються. Додатково зазначимо:

великий рівень захисту транзакцій;

швидке підтвердження оплати через додаток;

високі ліміти на поповнення;

конфіденційність на усіх етапах внесення депозиту.

Як і у випадку з іншими способами оплати, обираючи Google Pay, необхідно враховувати встановлені ліміти. Вони відрізняються залежно від обраної гемблінг платформи, але менш як 100 грн на баланс казино внести не вдасться.

PayPal

На легальних гемблінг платформах України PayPal як окремий платіжний інструмент не представлений, але все ще доступний для оплати телефоном. Щоб скористатися ним, гравцям доводиться спочатку переказувати кошти через сервіс на карту й далі обирати її як основний спосіб внесення депозиту в казино.

Розглядаючи PayPal як сервіс мобільних платежів, зазначимо наступні переваги:

підтримуються усі картки українських банків;

доступні P2P-перекази між фізичними особами;

швидке відкриття рахунку;

автоматична конвертація переказів в гривню.

Є й кілька недоліків. Насамперед головний мінус полягає в наявності комісії. Її розмір залежить від розміру та типу транзакції. Наприклад, якщо переказувати кошти на картку, що під’єднана до сервісу, комісія становить 0%. При переказі на картки, що не під’єднані до PayPal, комісія становить 2,9% від суми.

Чи Варто Платити Через Телефон?

Обираючи сервіси мобільних платежів, потрібно враховувати їх умови (наявність комісії, її розмір, ліміти), сильні та слабкі сторони. Не менш важливим є й універсальність сервісу: деякі з них підходять лише для депозитів, деякі можна використати й для виведення виграних коштів. На етапі вибору, відіграє роль й зручність оформлення транзакції — це не тільки спрощує оплату, а й дозволяє зекономлений час витратити на гру в ігрові автомати.