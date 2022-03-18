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PayPal тепер в Україні: як зареєструватися, щоб здійснювати міжнародні платежі
PayPal — це велика міжнародна електронна платіжна система, з допомогою якої можна переказувати кошти всім хто має банківську картку Мастеркард або Віза. Також, можна зареєструватися в системі і отримувати перекази з-за кордону, а потім виводити ці кошти на свої рахунки. До 17 березня 2022 року в Україні дана платіжна система працювала, але з дуже обмеженим числом опцій. Приміром, отримати гроші на свої електронні рахунки українці не могли. Та після 17 березня, компанія вирішила нас підтримати, і зробила доступним весь функціонал. Ба більше, зараз відсутня комісія, за перекази. Такі пільги попередньо діятимуть до червня.
Як відкрити особистий рахунок?
- Відкрийте сайт PayPal та натисніть кнопку “Відкрити рахунок”.
- Виберіть категорію “Особистий рахунок”.
- Заповніть форму вказавши своє прізвище та ім’я, країну проживання, електронну пошту, придумайте пароль. Кожний пункт заповнюйте латинню.
- Далі, заповніть форму, де треба вказати адресу проживання, поштовий індекс та номер телефону.
- Підтвердіть своє повноліття, та прочитайте угоду з користувачем.
- Наступним завершальним етапом буде прив’язка своєї банківської картки, чи карток, з яких в майбутньому ви поповнюватимете рахунок, або ж виводитимете на них гроші. Можна прив’язати будь-яку картку Visa, MasterCard або American Express.
Як відкрити корпоративний рахунок?
- На сайті натисніть кнопку “Створити рахунок” і виберіть категорію “Корпоративний рахунок”.
- Введіть електронну пошту.
- Заповніть форму про юридичну особу: назва компанії, ФІО, номер телефону, адрес, місцезнаходження, а також виберіть валюту.
- На завершальному етапі треба надати всю інформацію про діяльність компанії, вказати адрес сайту та інші дані, які запросить система.
Рахунок не відкриють, якщо ви не заповните бодай одного з пунктів.