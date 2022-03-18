PayPal тепер в Україні: як зареєструватися, щоб здійснювати міжнародні платежі

PayPal — це велика міжнародна електронна платіжна система, з допомогою якої можна переказувати кошти всім хто має банківську картку Мастеркард або Віза. Також, можна зареєструватися в системі і отримувати перекази з-за кордону, а потім виводити ці кошти на свої рахунки. До 17 березня 2022 року в Україні дана платіжна система працювала, але з дуже обмеженим числом опцій. Приміром, отримати гроші на свої електронні рахунки українці не могли. Та після 17 березня, компанія вирішила нас підтримати, і зробила доступним весь функціонал. Ба більше, зараз відсутня комісія, за перекази. Такі пільги попередньо діятимуть до червня.





Як відкрити особистий рахунок?

Відкрийте сайт PayPal та натисніть кнопку “Відкрити рахунок”. Виберіть категорію “Особистий рахунок”. Заповніть форму вказавши своє прізвище та ім’я, країну проживання, електронну пошту, придумайте пароль. Кожний пункт заповнюйте латинню. Далі, заповніть форму, де треба вказати адресу проживання, поштовий індекс та номер телефону. Підтвердіть своє повноліття, та прочитайте угоду з користувачем. Наступним завершальним етапом буде прив’язка своєї банківської картки, чи карток, з яких в майбутньому ви поповнюватимете рахунок, або ж виводитимете на них гроші. Можна прив’язати будь-яку картку Visa, MasterCard або American Express.

Як відкрити корпоративний рахунок?

На сайті натисніть кнопку “Створити рахунок” і виберіть категорію “Корпоративний рахунок”. Введіть електронну пошту. Заповніть форму про юридичну особу: назва компанії, ФІО, номер телефону, адрес, місцезнаходження, а також виберіть валюту. На завершальному етапі треба надати всю інформацію про діяльність компанії, вказати адрес сайту та інші дані, які запросить система.

Рахунок не відкриють, якщо ви не заповните бодай одного з пунктів.

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