С 2026 года начнут выпускать новые доллары: что делать с банкнотами старого образца

В ближайшие 8 лет почти все долларовые банкноты будут обновлены. Об этом недавно объявило Бюро гравировки и печати США. В частности, на новые собираются заменить банкноты номиналом 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Цель обновления банкнотного ряда заключается в борьбе с подделщиками, мастерство которых уже достигло такого уровня, что их подделки невозможно обнаружить даже с помощью специальных технических средств.

Какие доллары прекратят выпускать в 2026 году?

Начать обновление самых распространенных денежных знаков американцы планируют с банкноты номиналом 10 долларов. Десятки старого образца прекратят выпуск уже с следующего 2026 года. Ожидается, что на новых банкнотах появятся дополнительные элементы защиты, которые мошенникам будет крайне сложно воспроизвести.

Какие долларовые банкноты исчезнут в 2028 году?

Следующими в очереди на усовершенствование станут банкноты номиналом 50 долларов. Эти довольно популярные в Украине банкноты, которые нередко можно встретить под матрасами украинцев в виде запасов на «черный день», прекратят выпуск уже через 3 года. С 2028 года пятидесятки приобретут совершенно новый вид и уже не будут такой легкой добычей для подделывателей.

Что делать со старыми долларом?

Если вы уже успели запланировать визит в обменник, чтобы избавиться от старых 10 и 50 долларовых банкнот, можете не торопиться. Введение в обращение долларов нового образца совсем не означает, что старые станут непригодными для употребления. Актуальными на сегодняшний день банкнотами номиналом 10 и 50 долларов и далее будут пользоваться как американцы, так и жители других стран.

Более того, в Украине считаются и впредь будут считаться действительными все долларовые банкноты, которые были выпущены начиная с 1914 года. Все ими можно будет свободно пользоваться и обменивать в банках или других финансовых учреждениях. Проблемы во время обмена таких банкнот могут возникнуть только если они сильно изношены или повреждены. Но в таком случае банк может предложить процедуру инкассации, что по факту будет означать обмен с оплатой определенной суммы комиссии.