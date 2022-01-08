На яких речах базового гардеробу категорично не можна заощаджувати: фахівці внесли до цього списку 5 основних пунктів

Сьогодні можна виглядати дорого і зі смаком одягатися, не витрачаючи весь сімейний бюджет на гардероб. Зірки та фешн консультанти показують приклад, як у масмаркеті можна підібрати ідеальну базу на кожен день. Але фахівці стверджують, що є «золота п’ятірка». Це речі, на яких заощаджувати не можна категорично. Будь-яка дешева річ із цього списку може зіпсувати будь-який, навіть найвишуканіший образ.





Взуття

Не важливо, у що саме взуто ноги – черевики, кросівки або туфлі на вихід, взуття має бути дорогим. Насамперед, це питання здоров’я ніг. Незручне взуття викликає дискомфорт, а при тривалому носінні навіть деформацію стопи та проблеми з опорно-руховим апаратом. У той же час брендові туфлі на 10-ти сантиметрових підборах можна носити неймовірно легко.

Джинси

Виглядати вони можуть як завгодно, бути порваними чи протертими на колінах чи класичного крою. Майте на увазі, що дешеві джинси завжди можна відрізнити від дорогих з першого погляду. Якісна річ прослужить довше, і виглядати однаково добре буде і новою, і після 10 прання, чого не скажеш про бюджетний варіант.

Сумка

Аксесуар, до вибору якого потрібно ставитись дуже уважно. Навіть звичайний шоппер має бути стильним та якісним. Найретельніше підібраний та продуманий образ можна зіпсувати, якщо взяти до нього дешеву сумку із сусіднього переходу.

Окуляри

Тут теж йтиметься про здоров’я. Погані лінзи можуть завдати шкоди зору лише за один сезон носіння. Підробка під знаменитий бренд може зовні не відрізнятиметься від оригіналу, але очі не «обдуриш».

Годинник

Якщо є бажання та можливість придбати річ, яка стане сімейною реліквією, то свій вибір фахівці рекомендують зробити саме на користь годинника. Знамениті марки створюють вічні механізми, які майже не потребують ремонту. Крім того, такий аксесуар найголосніше говорить про статус свого власника.