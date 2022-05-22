Євро штормить: курс валют на 23 травня

Після затишшя на вихідні євро знову пішов вгору. На понеділок, 23 травня, Національний банк України встановив його курс на рівні 30 гривень та 91 копійки. Європейська валюта здорожчала одразу на 15 копійок.





Не залишились на місці і інші європейські валюти. Польський Злотий 23 травня зросте в ціні до 6 гривень та 67 копійок, тобто прибавить 5 копійок в порівнянні з вихідними. Румунський лей здорожчає на 3 копійки, до 6 гривень та 24 копійок.

Американський Долар продовжує стояти на місці. Його курс у середу буде становити 29 гривень та 25 копійок.