Новини

Євро штормить: курс валют на 23 травня

22.05.2022
1 хвилина на прочитання

Після затишшя на вихідні євро знову пішов вгору. На понеділок, 23 травня, Національний банк України встановив його курс на рівні 30 гривень та 91 копійки. Європейська валюта здорожчала одразу на 15 копійок.


Не залишились на місці і інші європейські валюти. Польський Злотий 23 травня зросте в ціні до 6 гривень та 67 копійок, тобто прибавить 5 копійок в порівнянні з вихідними. Румунський лей здорожчає на 3 копійки, до 6 гривень та 24 копійок.

Новини по темі

Американський Долар продовжує стояти на місці. Його курс у середу буде становити 29 гривень та 25 копійок.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 23 травня 2022

Код літернийКількість одиниць валютиНазва валютиОфіційний курс
AUD1Австралійський долар20,6496
AZN1Азербайджанський манат17,2422
BYN1Білоруський рубль10,6335
BGN1Болгарський лев15,8118
KRW100Вона2,3071
HKD1Гонконгівський долар3,728
DKK1Данська крона4,1543
USD1Долар США29,2549
EUR1Євро30,918
EGP1Єгипетський фунт1,6004
JPY10Єна2,2844
PLN1Злотий6,6705
INR10Індійська рупія3,7688
CAD1Канадський долар22,8724
HRK1Куна4,1038
MXN1Мексиканське песо1,4698
MDL1Молдовський лей1,5274
ILS1Новий ізраїльський шекель8,7532
NZD1Новозеландський долар18,7231
NOK1Норвезька крона3,0165
ZAR1Ренд1,8508
RUB10Російський рубль4,836
RON1Румунський лей6,2489
IDR1000Рупія1,9975
SGD1Сінгапурський долар21,2146
XDR1СПЗ (спеціальні права запозичення)39,3094
KZT100Теньге6,8546
TRY1Турецька ліра1,8428
HUF100Форинт8,0779
GBP1Фунт стерлінгів36,4823
CZK1Чеська крона1,2546
SEK1Шведська крона2,9471
CHF1Швейцарський франк30,1007
CNY1Юань Женьміньбі4,3814

Читати GSMinfo в Google News
Читати GSMinfo в Telegram
Читати GSMinfo на Facebook

﻿
22.05.2022
1 хвилина на прочитання
Back to top button