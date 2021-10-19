Польща більше не топ: заробітчан кличуть на роботу за 3000 євро навіть без освіти

Українські заробітчани, які раніше віддавали перевагу найближчому сусіду Польщі, отримали шанс на значно більші заробки. Зокрема все більше вакансій нашим співгромадянам пропонує Німеччина. Середній заробіток трудових мігрантів у цій країні становить 100 тис. грн, тобто понад 3 тис. євро. Причому претендувати на таку зарплатню може навіть працівник без вищої освіти.





Найбільшою популярністю у німців наразі користуються робочі спеціальності: зварювальник, плиточник тощо. Чимало таких пропозицій можна знайти на популярних українських кадрових порталах. За даними сайту для пошуку роботи work.ua, за таку роботу українці можуть отримувати до 140 тис. грн, або близько 4,5 тис. євро.

Три найприбутковіші вакансії для українських заробітчан у Німеччині

Зварювальник – 70-140 тис. грн

Працедавець пропонує кандидатам оформлення робочої візи у Латвії з наступним відрядженням до Німеччини за візою «Van der elst visa». Українцям гарантують оплату всіх витрат на проїзд та оформлення необхідних документів коштом компанії. Житло також буде безкоштовним, із розселенням по двоє працівників у кімнату.

Вимоги:

стаж роботи від 5 років методом 135;

зварювання при напрузі 280-300 Ампер;

сертифікат зварювальника, український або європейський (видають у Харкові).

Зварювальник аргону – 92-117 тис. грн

Робота з металевими конструкціями, трубами тощо.

Умови:

6-денний робочий тиждень;

з ПН по ПТ – робочий день 11 год, СБ – 8 год, НД – вихідний;

робота за трудовим договором;

наявність водійських прав буде плюсом.

Плиточник – 67-100 тис. грн

Працівник буде займатися укладкою клінкерної плитки. Від кандидата вимагається досвід роботи, професійні навички та акуратність.

Умови:

робота на будівництві повний день;

роботодавець забезпечує житлом, робочим одягом та транспортом;

інструменти видаються безпосередньо на робочому місці;

контракт терміном на 6 місяців;

харчування власним коштом (житло обладнане кухнею).

Варто зауважити, що серед працедавців та агентів, які кличуть українців на роботу за кордон, нерідко трапляються й шахраї. Їх ціль – виманити у заробітчанина якомога більше грошей буцімто на оформлення документів, квитки тощо. А отримавши свій куш вони зникають без сліду.