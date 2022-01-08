Справжній антирекорд: продукт, який купляють всі, пробив психологічну відмітку

Зростання вартості продукту, який споконвіку вважався національною гордістю українців, перейшло усі розумні межі. Олія з соняшника у вітчизняних супермаркетах коштує ледь не 4 долари за 1 літр, наздоганяючи за вартістю імпортну оливкову олію.





На майже ідентичні ціни українського та італійського продуктів днями звернув увагу журналіст Єгор Чечеринда. Він опублікував пост у мережі Facebook з фото чеку, у якому чітко видно різницю (а точніше її відсутність) між двома видами олій. Пляшка олії торгової марки «Чумак» об’ємом 900 мл коштує 73,99 грн. Тобто 1 літр вітчизняного продукту обходиться у 82,20 грн. Тим часом італійська олія з оливок бренду «Santolino» вартує 89,99 грн за літр.

Таку обурливу ситуацію журналіст назвав «чудесами українського ціноутворення». І справді, собівартість двох згаданих продуктів просто не може бути однаковою. Адже олію бренду «Чумак» виготовляють під Полтавою, що за 300 км від Києва, з українського соняшника. Натомість оливкову олію «Santolino» везуть до столиці України з італійського містечка Барі, що знаходиться на відстані більш ніж 2,5 тис. км. Та й зарплатня італійців, що виробляють даний продукт, набагато вища ніж в Україні. Не кажучи вже про абсолютно різну вартість сировини.

Публікація журналіста викликала цілий шквал коментарів. Щоправда деякі користувачі зазначили, що оливкова олія, яку взяв за приклад Чечеринда, не найкращої якості. Адже найбільш корисний продукт першого віджиму вартує понад 200 грн за літр. Та все ж зазначена в чеку олія є рафінованою та чудово підходить для жарки.

Виходить, що провідний експортний продукт, який прославив українців на весь світ, для них самих скоро стане не по кишені. Натомість населення, намагаючись зекономити, почне масово переходити на альтернативні види олій, привезені з інших країн.