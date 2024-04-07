Все банально: чому українці вірять у ретроградний Меркурій і коридор затемнень

Ретроградний Меркурій увійшов у коридор затемнень. Уже від одного цього поєднання незрозумілих явищ у всіх любителів астрології серце йде в п’яти.

Ну ясно ж – нічого хорошого в цей час бути не може. Укладати важливі угоди, вступати в шлюб, купувати машини і квартири, подорожувати і починати нові проєкти не рекомендується.

Проте, з погляду астрономії, тобто науки, відбуваються банальні загалом речі – особливо в масштабах Всесвіту. Спочатку розберемося з Меркурієм – це перша планета від Сонця, а Земля, як ми пам’ятаємо, – третя.

Обидві обертаються навколо світила, але з різною швидкістю, тому у нас рік – це 365 днів, а на Меркурії – 88 діб. Таким чином, раз на рік Меркурій Землю обганяє і начебто виписує хитромудрі петлі на небосхилі, навіть задкує назад – з нашої, земної, точки зору.

Це і називається ретроградний рух – хоча він летить, як і летів, по своїй орбіті. До речі, всі планети Сонячної системи “п’ятяться” час від часу, але ніхто ж не істерить із цього приводу.

Меркурію “погана” слава дісталася виключно тому, що він “ретроградить” частіше за інших. І дає привід звалити на нього великі й дрібні невдачі.

У цій же логіці й затемнення – 25 березня було місячне, а 8 квітня буде сонячне – ось і виходить “коридор затемнень”. До того ж із Україні нічого цього взагалі не видно, але для особливо вразливих це важливо.

Ласкаво просимо у XXI століття – століття когнітивних спотворень. Інформації навколо так багато, що ми не знаємо – що істина, а що вигадка.

А якщо з усіх прасок нам кричать про ретроградний Меркурій – напевно, це щось значить, раз “усі так кажуть”. До речі, американці спробують спрямувати цей тренд “залученості” в наукове русло – 8 квітня, у день сонячного затемнення, НАСА, північноамериканське космічне агентство, просить усіх, хто його побачить, сфотографувати через спеціальний додаток на мобільний телефон і надіслати їм для опрацювання даних.

Але ось цей тиск громадської думки, чи то з приводу ретроградного Меркурія, чи то з приводу інших “модних” віянь, – річ, яку важко дослідити і ще важче контролювати.

Стандарти краси змінюються чи не щороку. Спочатку в моді були худі, потім прийшла хвиля боді-позитиву, тепер у топі “пластик-позитив” – у сенсі схвальне ставлення до пластичних змін зовнішності.

І тисячі жінок то виснажують себе дієтами, то лягають під ніж у гонитві за еталонами, що вислизають. На користь це тільки тим, хто збагачується на цій хвилі.

Їм ретроградний Меркурій не заважає калічити людей і підміняти імпланти, що подорожчали, не зрозуміло чим.