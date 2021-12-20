6 улюбленців долі: завдяки чому досягають багатства найуспішніші знаки зодіаку

Успіх, як відомо, річ примхлива. Одним вона (річ) посміхається, до інших завзято розвертається спиною. Але є знаки зодіаку, яких можна назвати улюбленцями долі. За що вона така прихильна до їхніх представників? Чому шанси розбагатіти та стати успішними у них вищі, ніж у інших?





Діви

Насамперед Діви сміливі, а удача таких любить. Їм характерні перфекціонізм, і навіть стресостійкість. У будь-якій складній ситуації вони діють рішуче та впевнено, тому обласкані удачею.

Скорпіони

Справжні ентузіасти. Кожну справу, за яку вони беруться, доводять до кінця. Впевненість у тому, що будь-якої мети можна досягти, дуже допомагає скорпіонам на шляху до успіху.

Леви

Головна риса Левів – самовпевненість. Вони ніколи не сумніваються у тому, що і як роблять. Їхні вчинки і плани можуть бути незрозумілими іншим, але природне вміння переконувати, напевно, діє навіть на пані Удачу, тому вона любить цих впертих персон.

Тільці

Тільці настільки ж раціональні та розумні, наскільки чарівні та привабливі. Тому вони мають дуже багатий арсенал, щоб домагатися всього, чого хочуть. Де не вдається досягти мети розумом та інтелектом, вони пускають у хід чарівність. Дуже їм допомагає вроджене вміння відчувати людей та впертість.

Козероги

Ці трудоголіки можуть досягати свого не завдяки, а всупереч. Успіх і багатство в житті їм не дається легко, але вони готові працювати до знемоги, щоб дійти поставлених цілей. Вони геть-чисто позбавлені спонтанності, іноді приймають правильне рішення після тривалих роздумів.

Овни

Представники цього знаку дуже амбітні. Честолюбство змушує їх вкладати всі сили та енергію у правильне русло. Овни знають, як себе мотивувати та підтримувати мотивацію в інших. При цьому вони відомі екстраверти, тому чудово почуваються на перших ролях.