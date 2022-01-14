В Украине субсидии будут начисляться на карту: что известно

В скором времени в Украине может стартовать новая программа, которая будет работать по аналогии с «є-Підтримка». Она будет направлена на помощь гражданам с оплатой коммунальных счетов. Революционный сервис уже получил название «є-Субсидія».





В Офисе президента поделились некоторыми деталями проекта. Так же, как и в «є-Підтримка», у «є- Субсидія» будет отдельная виртуальная карточка. На нее и станут зачислять определенную сумму помощи, которую можно будет потратить исключительно на оплату коммуналки.

«Программу «є-Підтримка» мы собираемся активно развивать. Сначала приведем в порядок механизм осуществления платежей. А дальше займемся урегулированием вопроса с субсидиями. А почему бы не запустить сервис «є-Субсидія»?», — отметил Ростислав Шурма, замглавы Офиса президента.

Благодаря привязке новой субсидийной программы к приложению «Дія» будет происходить автоматическая верификация каждого получателя средств. Это значительно упростит механизм оказания помощи, а также обезопасит систему от мошенничества.

По словам чиновника, автоматическое получение субсидии – это лишь одно из направлений расширения сервиса«є-Підтримка». В Минцифре планируют запуск еще около десятка аналогичных продуктов, которые будут развивать параллельно.

В частности, недавно Офис президента обнародовал инициативу по внедрению в Украине продуктовых карт. Система будет работать по аналогии с американской программой «food stamps». Малообеспеченные граждане, пенсионеры и многодетные семьи получат определенную сумму средств на карту. Эти деньги они смогут потратить исключительно на продукты питания.

Обмануть систему будет невозможно, ведь продуктовые карты привяжут к государственному приложению «Дія». Так что постороннее лицо просто не сможет воспользоваться этими деньгами, или похитить их у владельца. Однако вопрос внедрения талонов на пищу пока рассматривается только как один из вероятных вариантов оказания помощи населению. Воплотить эту идею в жизнь власти собираются только в случае стремительного роста инфляции.