В Україні змінились правила користування валютою та переказами

Український Нацбанк з 4 квітня змінив правила обігу та скасував частину обмежень на виведення іноземної валюти за кордон. Зокрема регулятор дозволив українським волонтерам здійснювати валютні перекази на суму, еквівалентну 400 тис. грн на місяць, для придбання певного переліку товарів. До цього переліку входить низка товарів для військових: каски, бронежилети, тепловізори та інші прилади. Яких ще змін зазнали валютні правила, розповіли у прес-службі Національного банку.





Одним із нововведень НБУ стало зменшення терміну розрахунків за операціями імпорту та експорту до 90 днів. Раніше учасники міжнародних угод мали на проведення взаєморозрахунку 365 календарних днів. Впровадження такого обмеження у Нацбанку обгрунтували необхідністю знизити ризик виведення капіталу за кордон.

Змін зазнали й правила перевірки документів у процесі здійснення операцій з іноземною валютою. Пом’якшення, що були введені в перші дні війни, регулятор зняв. Виняткові умови наразі доступні лише для певних типів операцій. До них належать операції пов’язані із мобілізаційними заходами, операції мікрофінансових організацій (МФО) та низка інших. Проте всі вони мають один і той самий ліміт – 400 тис. грн.

Окрім того Національний банк збільшив перелік ситуацій, у яких дозволяється перерахування юридичним особам коштів, що надалі спрямовуватимуться до резидентів Білорусі та Росії. Мова йде про сплату податків, виплату зарплат тощо. Згаданим юридичним особам дозволяється здійснювати продаж безготівкової іноземної валюти, за винятком білоруських та російських рублів, а також оплачувати надані їм банківські послуги.

Та найважливішим для багатьох українців рішенням НБУ став дозвіл на виплату пенсій громадянам України, що виїхали за кордон. Відтепер вітчизняні пенсіонери зможуть отримувати свої виплати навіть перебуваючи за межами батьківщини. Виняток становитимуть лише пенсіонери, що наразі проживають на території Білорусі чи Росії.

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