В Украине изменились правила пользования валютой и переводами

Украинский Нацбанк с 4 апреля изменил правила обращения и отменил часть ограничений на выведение иностранной валюты за границу. В частности, регулятор разрешил украинским волонтерам осуществлять валютные переводы на сумму, эквивалентную 400 тыс. грн в месяц, для приобретения определенного перечня товаров. В этот перечень входит ряд товаров для военных: каски, бронежилеты, тепловизоры и другие приборы. Какие еще изменения претерпели валютные правила, рассказали в пресс-службе Национального банка.





Одним из новшеств НБУ стало уменьшение срока расчетов по операциям импорта и экспорта до 90 дней. Ранее участники международных соглашений имели на проведение взаиморасчета 365 календарных дней. Внедрение такого ограничения в Нацбанке обосновали необходимостью снизить риск вывода капитала за границу.

Изменения претерпели и правила проверки документов в процессе совершения операций с иностранной валютой. Смягчение, введенное в первые дни войны, регулятор снял. Исключительные условия доступны только для определенных типов операций. К ним относятся операции, связанные с мобилизационными мероприятиями, операции микрофинансовых организаций (МФО) и ряд других. Однако все они имеют один и тот же лимит – 400 тыс. грн.

Кроме того, Национальный банк увеличил перечень ситуаций, в которых разрешается перечисление юридическим лицам средств, которые в дальнейшем будут направляться к резидентам Беларуси и России. Речь идет об уплате налогов, выплате зарплат и т.д. Упомянутым юридическим лицам разрешается производить продажу безналичной иностранной валюты, за исключением белорусских и российских рублей, а также оплачивать предоставленные им банковские услуги.

Но самым важным для многих украинцев решением НБУ стало разрешение на выплату пенсий выехавшим за границу гражданам Украины. Отныне отечественные пенсионеры смогут получать свои выплаты, даже находясь за пределами родины. Исключение будут составлять только пенсионеры, проживающие на территории Беларуси или России.

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