Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака

Cегодня, 15 июня, убывающая Луна в знаке Козерога обещает светлый и очень спокойный день — нужно поддерживать в себе состояние гармонии и равновесия. Даже если вас обидели, старайтесь простить и поскорее забыть, не селите в сердце злость. Не стоит и поучать бесцеремонных людей, просто отпустите.





Работа в этот день при должном усердии принесет богатые плоды. Вы сможете расширить профессиональные возможности, повысить качество своего труда и обеспечить себе хорошие перспективы. Не нужно самоотверженного рвения, сохраняйте разумный баланс и позитивный настрой.

♈ Овен

В жизни случаются моменты абсолютной убежденности в том, что работа, которую мы проделываем, ничего не стоит. Что независимо от упорных попыток попасть в состояние потока, все ваши барахтанья больше похожи на вялую греблю против течения. Но сейчас не такое время в вашей жизни. Это период радости, изобилия и божественной справедливости. Приготовьтесь самым неожиданным образом получить плоды своего труда и меняющие жизнь возможности, которые помогут вам подняться на новый уровень.

Космический совет: не волнуйтесь, все сложится благополучно, хотя и неожиданным образом.

♉ Телец

Ваша самооценка не определяется вашей продуктивностью. Перечитывайте это снова и снова, пока сообщение не станет ясным. Учитывая, что мы достигли суперлуния, вы можете испытывать чувство подавленности, и это нормально. Дайте себе разрешение не торопиться. Если хотите сегодня принять долгую ванну, отдаться ритуалам ухода за собой, перечитать любимую книгу или заняться творчеством — отложите другие планы и сделайте это. Вы поймете, когда придет время снова войти в привычный режим.

Космический совет: позвольте себе не торопиться, смакуйте момент.

♊ Близнецы

Звезды сделают вас необузданными на этой неделе, и это пойдет на пользу. Появится ощущение, что может произойти невероятное, что ваши возможности безграничны. Говорите «да» чаще, чем «нет», особенно когда появляется шанс отправиться в приключение, полное адреналина и ярких эмоций. Жизнь в сожалениях никогда не была вашим стилем! На межличностном фронте ваше волшебное слово — «общение». Это касается как старых, так и новых отношений. Если есть кто-то, с кем вы чувствуете «химию», дайте себе разрешение немедленно связаться с ним!

Космический совет: дерзайте, на этой неделе возможно все!

♋ Рак

Вы убеждаете себя, что ничего не получится. Что вы проснетесь в одиночестве, независимо от того, сколько раз вы пытались связать жизнь с другим человеком. Но вы не помогаете себе, снова и снова вспоминая истории собственной жертвенности. Вы не делаете себе никаких одолжений, соглашаясь с негативным восприятием событий. Вместо этого поверьте в себя и светлые моменты судьбы, ведь они тоже существуют! Создание стабильного фундамента требует работы. Вселенная поддержит вас.

Космический совет: поверьте в себя, и все мечты исполнятся.

♌ Лев

Найдите минутку, чтобы понаблюдать со стороны за собственными тревогами и волнениями. Постарайтесь трезво оценить их бессмысленность и частую необоснованность. Доверьтесь себе, чтобы выйти из состояния ступора и начать двигаться — решительно и с улыбкой на лице. Вы в состоянии сдвинуть горы на пути к цели, пробудите уверенность в себе и похвалите себя за победы, пусть даже самые скромные. Вас ждут крутые повороты судьбы, но вы справитесь. Только не опускайте руки.

Космический совет: не сомневайтесь, вы готовы ко всем грядущим переменам.

♍ Девы

Вы разочарованы, чувствуете, что везде тупик, а люди вокруг вас, кажется, не понимают, через что вы проходите. Подождите минутку, Девы. Найдите эту минутку, чтобы заглянуть за пределы собственных страхов и вернуться в свой центр силы. Побудьте в тишине, помолчите, отдохните от общения, взгляните на себя со стороны. Это поможет понять эфемерную природу всего, через что вы проходите. Прорыв, которого вы ждете, находится прямо за углом. Возьмите себя в руки и работайте, успех не за горами

Космический совет: продолжайте упорно двигаться в выбранном направлении.

♎ Весы

Вы застряли в своей голове, Весы, взвешивание всех «за» и «против» не поможет вам найти ответы на ваши вопросы. Прислушиваться к своему сердцу — самый важный совет дня для представителей этого знака зодиака. В сфере работы вы увидите совершенно новые возможности, которые уже стучатся в вашу дверь. Куйте железо, пока оно горячо, но не забывайте анализировать свои ощущения.

Космический совет: иногда нужно просто прислушиваться к своему сердцу.

♏ Скорпион

Сегодня звезды толкают вас пойти на некоторые риски. На некоторые особенно стоит пойти! Итак, загляните за пределы иллюзии, созданной трехмерной реальностью, и доверьтесь тому, что говорит ваше Высшее Я. Все получится в долгосрочной перспективе. Пары, которые находятся в отношениях на расстоянии или собираются вступить в отношения, должны сегодня потрудиться. Сохранять веру в светлое будущее может быть непросто. Но необходимо. Потому что на уровне души вы идете рука об руку по ромашковым полям — старайтесь чаще представлять это.

Космический совет: сосредоточьтесь на долгосрочной выгоде, не ждите быстрых результатов.

♐ Стрелец

Это было долгое и одинокое путешествие, в большинстве дней и ситуаций вы чувствовали, что усилия ни к чему не приводят. Но это далеко от истины — так происходит отнюдь не всегда. Сегодня звезды напоминают, что ваша тяжелая работа принесет долгожданные плоды. Финансовая безопасность, к которой вы стремились, скоро станет вашей реальностью. Те, кто предан делу, скорее всего, почувствуют стабильность в профессиональных отношениях.

Космический совет: верьте, что вскоре вы пожнете плоды своей тяжелой работы.

♑ Козерог

«Меньше слов, больше дела. Меньше хвастайтесь, больше творите. Меньше отвлекайтесь, больше учитесь. Меньше сплетничайте, больше производите. Берите меньше, отдавайте больше. Меньше злитесь, больше любите». Распечатайте эти золотые слова Робина Шармы и повесьте в том месте, где они каждый божий день будут напоминать о действительно важном. Для вас начинается значительный период роста, расширения перспектив, признания. Двери, которые раньше были закрыты, теперь откроются для вас. Доверьтесь себе, чтобы войти в них достойно и уверенно.

Космический совет: это период значительного роста — трудитесь, не жалея сил.

♒ Водолей

Это один из тех дней, Водолеи, когда кажется — ничто не работает в вашу пользу, и никто вокруг не понимает, через какие трудности вы проходите. Но любое поражение является шагом к главной победе, помните. Вместо того чтобы действовать из сознания жертвы, поймите, на что вы способны. Оцените, анализируя опыт, силу, которая была доверена вам Вселенной. Это поможет выйти из энергии «застревания» и создать пространство для вливания свежей и позитивной энергии.

Космический совет: помните, конец одной истории — это всего лишь начало другой.

♊ Рыбы

Может быть, есть причина, по которой в прошлом ничего не получалось. Может быть, вам пришлось во всем разбираться самостоятельно. Вы растратили силы и чувствуете тяжесть усталости. Спастись можно, если обратиться за помощью к жизненному опыту. Звезды напоминают вам о необходимости брать жизнь за рога и вести в свою сторону. Итак, выбросьте все правила из окна, проникнетесь духом приключений, начните новый путь, научитесь неизведанному. Ваша жизнь уже никогда не будет прежней.

Космический совет: ощутите дух приключений, станьте смелым первооткрывателем.