Обнаружена редкая гривна, за которую все могут получить по 15 000 грн

В последнее время большой популярностью пользуется продажа украинских монет первых лет Независимости. Особенность их в том, что часто в тираж выходило только ограниченное количество копеек определенного дизайна.





В частности сейчас большой популярностью в сети пользуется монета номиналом 1 гривна 1992 года, выпущенная в лимитированном количестве. Основной особенностью раритета является гладкий рант (ребро) монеты. За нее нумизматы сейчас готовы платить от 15 до 30 тысяч гривен.

Самую большую сумму выручить за такой кусочек металла можно на профильных сайтах для нумизматов – около 30 тыс. грн. А вот на OLX за монету вряд ли отдадут более 15 тыс. грн. Так что если вам попала в руки такая редкая гривна, лучше продавать ее на специальных ресурсах для коллекционеров. К тому же на таких сайтах обычно есть форумы, где вы сможете еще и получить ценный совет по стоимости вашей монеты.

Денежный знак должен быть изготовлен из материала 1.1 ААХ (светлая латунь) с плоским шрифтом и штампом 24,5-25 мм. Обратить внимание нужно и на аверс монеты – трезубец на нем должен быть с острым зубцом. Характерной для такой гривны является также узкий и гладкий кант. Немного дешевле будет стоить экземпляр с надписью 1992 на ребре.

Выгодно продать монету можно и на аукционе. В процессе торгов цена часто превышает даже 30 тыс. грн. К примеру, недавно на одном из аукционов раритет продали за 31,1 тыс. грн. За монету боролось полсотни претендентов.