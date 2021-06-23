Тільки вгору: українцям показали, як дорожчатиме газ до кінця літа

Вже незабаром українців можуть неприємно вразити платіжки за газ. Підвишка, що ймовірно спіткає нас вже в липні, становитиме до 1 гривні за кубометр. А все через надзвичайну ситуацію на європейському паливному ринку За останні 10 років таке різке зростання вартості газу там було зафіксовано вперше.





Чому зростає ціна на газ?

За даними Української енергетичної біржі середні показники вартості блакитного палива в Україні продемонстрували суттєве зростання ще у період з травня до червня поточного року. Фактично газ здорожчав за цей час з 9,4 гривні аж до 12,1 гривні за 1 куб.м. Причому висхідний рух ціни палива на європейських хабах не спинився й у червні. Що не може не вплинути на тарифи для українців.

фото: УНІАН

На кого найбільше вплине здорожчання газу?

Українці, що проявили свого часу завбачливість та обрали річний тариф оплати за газ, від здорожчання не постраждають. Адже коливання вартості палива на світовому та європейському ринку ніяк на них не вплине. Вони так само будуть сплачувати за газ по фіксованій ціні.

Що стосується громадян із місячним тарифом, на них власне й впаде увесь тягар здорожчання. Адже ціна блакитного палива в такому тарифному плані може змінюватися хоч щомісяця. А от отже неодмінно відреагує на збільшення вартості пального у Європі, та у свою чергу прямуватиме вгору.

Чому піднялася ціна газу у Європі?

У вітчизняному Міністерстві енергетики ситуацію із вартістю газу на європейських хабах пояснюють хитрощами «Газпрому». Російська компанія спеціально зменшила обсяги постачання газу до країн Європи у рамках підготовки до запуску газопроводу «Північний потік-2». Таким чином на ринку утворилася ситуація переваги попиту над пропозицією. Що власне й призвело до суттєвого зростання ціни на блакитне паливо.