Мінімум на 25%: улюблений овоч українців різко почав дорожчати

Українські агрофірми зараз пропонують цибулю преміум-класу по 10-15 грн за кілограм, що на 25% вище за ціни закриття попереднього тижня, як повідомляють аналітики EastFruit. Таке зростання пояснюється збільшенням попиту, переважно на високоякісну цибулю.
Раніше на ринку спостерігався стабільний попит виключно на цибулю вищого ґатунку, а постачальники стримувалися заради кращої ціни. Однак динаміка ринку змінилася, і зараз активні продажі охоплюють і цибулю нижчої якості.
Наразі цибуля вищого ґатунку продається за цінами приблизно на 45% нижчими, ніж на початку листопада минулого року.
Незважаючи на зниження цін, багато сільгоспвиробників готові підвищити ціни, якщо темпи продажів збережуться, що підтверджує спостереження експертів щодо тенденцій на ринку.
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