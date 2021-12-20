Кому просто робити свою роботу, а хто піде вгору: гороскоп на понеділок, 20 грудня

Дуже добре, що цей 16-й місячний день припадає на понеділок, тому що він призначений для планування та розбудови. Колективна діяльність сьогодні хороша у невеликих групах. А з настанням темряви варто приділити час романтичним побаченням та сімейним посиденькам.





Гороскоп на 20 грудня для Овнів

Зірки нагородять вас гарною працездатністю та знаннями, куди їх краще застосувати.

Гороскоп на 20 грудня для Тельців

Навіть якщо ви знаєте, як треба, не нехтуйте порадами. В них багато корисного.

Гороскоп на 20 грудня для Близнюків

День може стати новим витком вашої кар’єри – пам’ятайте про гарні манери.

Гороскоп на 20 грудня для Раків

Виконуйте свої обов’язки без зайвих слів, пафосу та негативних емоцій.

Гороскоп на 20 грудня для Левів

Продумати та спланувати свій зимовий відпочинок – чудове завдання на цей місячний день.

Гороскоп на 20 грудня для Дів

Займіться коригуванням своїх недавніх планів – вам відкриються нові можливості.

Гороскоп на 20 грудня для Терезів

День дуже співзвучний вашому характеру та любові до гармонії та рівноваги – насолоджуйтесь!

Гороскоп на 20 грудня для Скорпіонів

Якщо вчора ви перенервували, то сьогодні саме час видихнути напругу.

Гороскоп на 20 грудня для Стрільців

День краще витратити на роздуми та планування — пориньте у свої мрії.

Гороскоп на 20 грудня для Козерогів

Весь період спадного місяця для вас залежить від сьогоднішнього спокою.

Гороскоп на 20 грудня для Водоліїв

Понеділок буде конструктивним – просто спокійно займайтеся своїми справами.

Гороскоп на 20 грудня для риб

Якщо цієї місячної доби вам захочеться побути наодинці з собою, підіть собі назустріч.