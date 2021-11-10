Кому на 20 тисяч, а кому на 400 гривень: стало відомо, які доплати до пенсії отримають українці

Пенсія українського судді у 2021 році зросла на 23 тисячі гривень. Станом на сьогодні вона складає 91,2 тисячі гривень. В той самий час підняти рівень середньої пенсії по країні цьогоріч вдалося лише на 400 грн, і зараз вона дорівнює всього 3915 грн. З чим пов’язана така розбіжність у доходах різних категорій пенсіонерів? Чи зможе коли-небудь простий громадянин отримувати таку пенсію, як вітчизняні служителі Феміди?





За розміром щомісячних виплат судді дійсно знаходяться на недосяжному рівні для решти українців. А все завдяки тому, що розмір пенсії для них розраховується зовсім по іншому й напряму залежить від того, яку зарплатню зараз отримують їх молодші колеги. Саме завдяки цьогорічному перерахунку суддівських зарплат, пенсіонери цієї професії й отримали таку суттєву підвищення.

Пенсія судді на заслуженому відпочинку, відповідно до українського законодавства, дорівнює 80% від актуальної зарплати працівника, що займає аналогічну посаду. Позатим для суддів-пенсіонерів немає ніяких обмежень, що можуть стримувати ріст їхнього доходу. Тоді як вітчизняні пенсіонери інших професій не можуть отримувати більш як 10 прожиткових мінімумів. Тобто максимальна пенсія для них наразі складає трохи понад 18 тисяч гривень.

Формула розрахунку пенсії для більшості українських пенсіонерів є наступною: середня заробітна плата в країні за останні 3 роки, що множиться на відношення середньої зарплатні до власної, на стаж та на 1%. Із таких розрахунків можна зробити висновок, що навіть пропрацювавши офіційно 80 років, жоден українець не зможе претендувати на пенсію, рівну суддівській.

У наступному році Пенсійним фондом передбачене чергове зростання прожиткового мінімуму, яке збільшить середній дохід українського пенсіонера приблизно та таку саму суму, які в поточному році. Тож пенсія більшості громадян поважного віку не перевищуватиме навіть 4 тисяч гривень. А от чергове підвищення зарплат служителям Феміди дозволить пенсіонерам цієї професії претендувати на щомісячний дохід у понад 100 тисяч гривень.