Експерт назвав курс долара, який встановиться найближчим часом

Після відміни Національним банком обмеження щодо вартості готівкової валюти в офіційних фінустановах, долар там миттєво подорожчав майже до 38 грн/дол. Таким чином курс в банках та обмінниках зрівнявся. В той же час картковий курс «американця» залишився на рівні 32-33 грн. На думку експертів, це свідчить про укріплення гривні вже в наступні кілька тижнів.





І справді, коли українці розраховуються гривневими картками за кордоном, банки конвертують їхні кошти у валюту за досить низьким курсом. Наприклад у Приваті це 32, 57 грн/дол, а в OTP Bank – лише 32,55 грн/дол. При цьому готівку ці ж банки за даними Мінфіну продають орієнтовно по 36,4 грн/дол. Приблизно така ж різниця існує між картковим та готівковим курсами євро.

На думку фінансового експерта Віталія Шапрана, колишного члена Ради Національгого банку України, така ситуація – хороший знак. Це означає, що незабаром вартість іноземної готівки почне знижуватися, поступово наближаючись до карткового курсу.

Шапран пояснив, що на готівковий курс великий вплив мають панічні настрої населення, а також такі незаконні явища, як контрабанда. Натомість курс картковий менше залежить від різноманітних випадкових факторів. Тож найближчим часом від відіграватиме вирішальну роль на ринку.

Експерт запевнив, незабаром гривня почне стрімко укріплюватися. Готівковий та картковий курси дуже скоро зустрінуться на позначці близько 33-34 грн. Таку динаміку можна помітити вже зараз.

Тож якщо ви бажаєте конвертувати свої заощадження в долари чи євро, варто зачекати ще бодай кілька тижнів. Адже зараз банки продають долари по 38 грн, скуповуючи їх на готівковому ринку із маржою 2, а то і 3 грн. Тоді як прибутку в 0,5 гривень фінансовий установам мало б бути цілком достатньо. Тож укріплення гривні та падіння готівкового долара і євро просто невідворотне.