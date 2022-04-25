Померла найстаріша жінка у світі

Померла японка Кане Танака, яка вважалася найстарішою жінкою у світі. Їй було 119 років та 107 днів, повідомляє японський телеканал NHK .





Кане Танака народилася 2 січня 1903, що підтверджують численні документальні свідоцтва. Жінка все життя працювала в магазині, де продавала рисові коржики. У 1970-х роках вона вийшла на пенсію і кілька разів виїжджала до США. У 103 роки їй видалили ракову пухлину, інших серйозних проблем зі здоров’ям вона не мала.

У вересні 2020 року Кане Танаку визнали найстарішою мешканкою Японії в історії. До цього японський рекорд довголіття належав Набі Тадзіме, яка померла у квітні 2018 року у віці 117 років та 260 днів.

1993 року довгожителька овдовіла після 71 року шлюбу. У неї було п’ятеро дітей, п’ять онуків та вісім правнуків. Останні 17 років вона провела в будинку для людей похилого віку в місті Фукуока , розважаючись грою в реверсі, каліграфією та вирішенням арифметичних завдань.

Після смерті Кане Танакі найстарішою жінкою у світі, вік якої може бути підтверджений документально, стала 118-річна француженка Люсіль Рандон. У 2021 році повідомлялося , що вона перенесла COVID-19 і залишилася живою.