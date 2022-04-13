Стало відомо, за що банки можуть заморозити рахунки українців під час війни

Українські банки можуть блокувати картки клієнтів через порушення нових правил, встановлених НБУ. Мова йде про обмеження суми переказу 400 тис. грн. Спроба здійснити транзакцію на більшу суму може спричинити до втрати клієнтом доступу до свого рахунку та його «заморозки».





Обмеження на суму переказу міститься у постанові Національного банку України за номером 69. Ця постанова набула чинності 8 квітня 2022 року.

Як зазначив адвокат, що спеціалізується на судових спорах, Андрій Новак, блокування рахунків через надто велику суму переказу, може негативно вплинути на діяльність волонтерів. Адже вони часто проводять збір коштів безпосередньо на свої рахунки, а потім перераховують їх на оплату одягу та спорядження для українських військових, а також товарів першої необхідності для переселенців.

Однак експерт заспокоїв українців й зазначив, що процедура блокування не відбувається автоматично. По-перше, у кожної банківської установи є власна система фінансового моніторингу, згідно з якою вона діє у таких спірних ситуаціях.

По-друге, перед блокуванням рахунку працівники банку зазвичай зв’язуються з клієнтом, щоб отримати від нього пояснення щодо походження коштів та мету їх переказу. Якщо власник рахунку зможе дати таке пояснення, переконавши банк, що даний переказ здійснений не з метою відмивання грошей, то рахунок одразу ж розблокують.

«Банкові необхідно отримати інформацію про походження коштів, які клієнт збирається переказати зі свого рахунку чи отримати. Для цього представникам фінустанови потрібно надати відповідні відомості та документи, які будуть слугувати підтвердженням законності цих коштів», – пояснив адвокат

Такі жорсткі правила Нацбанку звісно ж можуть обмежувати фінансову свободу громадян. Проте вони мають на меті не допустити відмивання коштів та виведення їх за кордон. А це завдання є вкрай важливим для збереження економічної стабільності в умовах війни.

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