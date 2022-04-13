Шок-цена: сколько в Украине будет стоить бензин и дизель в ближайшее время

С начала войны в Украине наблюдается серьезный дефицит горючего. Колеблется и его цена. Если бы власти в свое время не отменили акциз на нефтепродукты и не уменьшили налог на добавленную стоимость, то украинцы уже бы платили более 50 грн/литр. Этот шаг помог гражданам сэкономить до 5 миллиардов в месяц. Но сильно радоваться тоже нет причины, ведь сегодняшнее удешевление бензина и дизеля кратковременно. Уже совсем скоро цены будут расти, и этому способствует ряд значимых факторов.





В апреле цены могут удержаться на уровне 40-42 грн/литр

Сейчас удалось снизить цену на топливо из-за того, что американцы отказались от российской нефти. Из России они импортировали около 10% от собственных нужд. Сейчас в США пользуются собственными резервами, а это помогло немного уменьшить спрос на нефть в мире и спровоцировать подешевление топлива. В ближайшее время так должно поступить еще с десяток стран. Этих мер должно хватить, чтобы в Украине цена продержалась на уровне 40-42 грн/литр еще хотя бы 6 месяцев.

Украина будет импортировать горючее из нескольких стран

Украина планирует закупать бензин и дизель в Польше, Румынии и Литве. В ближайшем будущем планируется налаживать импорт из Нидерландов, Греции и Италии. Будет поставлять нам нефть и США через европейские порты. Проблема только в том, что цена европейского горючего достаточно высока, усложняет процесс еще и сложная логистика. В перспективе планируют налаживать железнодорожные поставки, что более приемлемые для Украины.

Также, на цену нефти будет сильно влиять ситуация в мире. Например, как быстро удастся наладиться добычу ресурсов в Иране, Саудовской Аравии и Венесуэле.

“Цены на горючее будут зависеть только от того, что происходит в мире. В марте из-за войны в Украине нефть подорожала до 140 долларов за баррель, что на 40% больше, чем до войны. Сейчас цены откатились до 100-110 долларов, но стабильности нет», – подчеркнул директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в интервью для Минфина.

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