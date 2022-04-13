Шок-ціна: скільки в Україні коштуватиме бензин та дизель найближчим часом

Від початку війни в Україні спостерігається серйозний дефіцит пального. Коливається й його вартість. Якби влада у свій час вчасно не скасувала акциз на нафтопродукти та не зменшила податок на додану вартість, то українці вже б платили понад 50 грн/літр. Цей крок допоміг громадянам зекономити до 5 мільярдів на місяць. Але сильно радіти теж немає причини, адже сьогоднішнє подешевшання бензину та дизелю — короткочасне. Вже зовсім скоро ціни зростатимуть, і цьому сприяє ряд вагомих факторів.





В квітні ціни можуть втриматись на рівні 40-42 грн/літр

Наразі вдалося зменшити ціну на паливо через те, що американці відмовились від російської нафти. З Росії вони імпортували близько 10% від власних потреб. Зараз в США користуються власними резервами, а відтак це допомогло трішки зменшити попит на нафту у світі і спровокувати подешевшання пального. Найближчим часом так має вчинити ще з десяток країн. Цих заходів мало б вистачити, щоб в Україні ціна протрималась на рівні 40-42 грн/літр ще хоча б 6 місяців.

Україна імпортуватиме пальне з кількох країн

Наразі Україна планує закуповувати бензин і дизель у Польщі, Румунії та Литві. У найближчому майбутньому планують налагоджувати імпорт з Нідерландів, Греції та Італії. Постачатиме нам нафту і США через європейські порти. Проблема лише в тому, що ціна європейського пального досить висока, ускладнює процес ще й складна логістика. В перспективі планують налагоджувати залізничні поставки, що більш прийнятні для України.

Також, на ціну нафти сильно впливатиме ситуація в світі. Наприклад те, як швидко вдасться налагодиться видобуток ресурсів у Ірані, Саудівській Аравії та Венесуелі.

“Ціни на пальне залежатимуть лише від того, що відбувається в світі. У березні через війну в Україні нафта подорожчала до 140 доларів за барель, що на 40% більше ніж до війни. Зараз ціни відкотились до 100 – 110 доларів, але стабільності немає“, – наголосив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн в інтерв’ю Мінфіну.

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