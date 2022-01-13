В Україні з’явився новий спосіб оплати за газ: він дозволяє зекономити

Шалені ціни на газ в опалювальному сезоні 2021/2022 змушують українців хапатися за будь-яку можливість зекономити. Клієнтам НАК «Нафтогаз» в цьому питанні неабияк пощастило. Постачальник не лише встановив для своїх користувачів прийнятний фіксований тариф на рівні 7,96 грн за 1 куб. м, але запропонував додаткову знижку вже в процесі оплати рахунку. Що ж потрібно зробити, щоб заплатити за газ менше, ніж зазначено у платіжці?





Запропонована «Нафтогазом» знижка складає 1%. Отримати її можна сплативши рахунок за газ в чат-ботах компанії або в своєму особистому кабінеті на сайті до 15 числа звітного місяця. Скористатися такою акцією можна як одразу, так і при внесенні наступного платежу. Тож тепер клієнти газопостачальної компанії, що звикли вчасно платити за рахунками, отримають додатковий бонус за свою пунктуальність.

У прес-службі постачальника також детально роз’яснили, якими способами можна сплатити свій рахунок за газ:

в особистому кабінеті сайту my.gas.ua;

за допомогою чат-ботів Gasua у месенджерах Telegram та Viber;

на сайтах банків;

у мобільних додатках банків;

з використанням платіжних систем LiqPay, iPay, Portmone та ін.

Розрахуватися по квитанції за газ можна також у поштових відділеннях та філіях банків (у касі чи терміналі самообслуговування).

«Платіжки формуються у нас до 12 числа кожного місяця. Сума, що у них зазначена, розраховується згідно з показниками споживання, які надає ваш облгаз», – зазначили в компанії.

Окрім того у «Нафтогазі» нагадали клієнтам, що фіксований річний тариф 7,96 грн за кубічний метр – це лише ціна за спожитий ресурс, у якій врахований також податок на додану вартість (ПДВ). Вказаний тариф не включає вартість доставки та розподілу пального. За цю послугу потрібно платити окремо за платіжкою, що надходить від оператора газорозподільчої мережі (ГРМ).