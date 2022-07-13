Доллар стремится к 45 грн: как украинцам сохранить свои сбережения от обесценивания

Стоимость доллара в украинских обменниках за последние дни поднялась до рекордной отметки. На 12 июля она составляла 38 грн/$. При этом официальный курс Национального банка все еще остается на уровне 29,25 грн/$. Даже учитывая ежедневные расходы НБУ на поддержку курса, иногда достигающие $200 млн., доллар все равно уверенно двигается вверх и уже вскоре может побить очередной рекорд в 40 грн/$.





Как отметил бывший директор департамента финансовой стабильности Нацбанка Виталий Ваврищук, сейчас фиксированный курс гривны не соответствует реальному положению дел на рынке. Он поддерживается искусственным путем благодаря регулярной продаже НБУ больших объемов иностранной валюты. Поэтому возможным вариантом развития событий является отказ регулятора от политики фиксированного курса и постепенная девальвация гривны.

В таких условиях эксперт не исключает удорожание наличного доллара до 40 грн/$. Его коллега Александр Гончаров из Института развития экономики Украины считает, что курс может подняться даже до 45 грн/$. А это в свою очередь существенно повлияет на темпы инфляции в стране.

Но пока эксперты в один голос заявляют о необходимости отказа от фиксированного курса или хотя бы его повышения до более реального показателя, в самом Нацбанке не считают актуальную ситуацию критической. Ведь за пять месяцев войны доллар уже поднимался до 38 грн, а затем снова снизился до 35 грн.

Тем временем экономические аналитики советуют украинцам уже сейчас задуматься над тем, как сохранить свои сбережения. Девальвации гривны, пусть и контролируемой регулятором, уже не избежать. Так что через несколько месяцев может стать слишком поздно.

Чтобы избежать обесценивания своих денежных запасов эксперты советуют хранить их в разных валютах. Этот метод позволит украинцам подготовиться к любым сюрпризам рынка. Но если уж вы решили покупать валюту, предпочтение стоит отдать доллару. У него сейчас наибольший потенциал к росту. В то же время приобретение евро сейчас не имеет никакого смысла, поскольку война в Украине повлияла на экономику Европы и, в частности, на надежность единой европейской валюты.