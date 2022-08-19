Землю накрила магнітна буря

Сьогодні, 19 серпня, на Землі триває магнітна буря. Про це випливає з даних лабораторії рентгенівської астрономії РАН.





Передбачається, що природне явище відноситиметься до категорії G1. Буря, яка характеризується як слабка, спостерігалась приблизно о шостій годині ранку. Зазначається, що при цьому магнітосфера залишиться збудженою до 12:00.

Магнітна буря може вплинути на психіку людей, але далеко не кожен це відчуває.

Найбільш чутливі до коливань магнітного поля люди з вразливою нервовою системою та різними психічними захворюваннями. У цей період вони можуть відбутися загострення. Але в період магнітних бур відчувати нездужання можуть і абсолютно здорові люди.