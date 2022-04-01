На Росії вирішили знизити вимоги до безпеки автомобілів через санкції

Російський Мінпромторг для підтримки залишків автопрому запропонував знизити вимоги безпеки до машин через санкції. Для цього може бути прийнятий спеціальний технічний регламент, пише Forbes.





Відомство підготувало проект указу «Про заходи забезпечення виробництва транспортних засобів в умовах санкцій та обмежень із постачанням комплектуючих». У документі зазначено, що дії «недружніх країн» перешкоджають виробництву сучасних транспортних засобів на Росії. Через це виникає «пряма загроза» економічній безпеці країни, оскільки через брак транспорту логістичні потоки знизяться, зазначають у міністерстві.

Які саме системи та делаті заберуть у автомобілів на Росії точно не відомо.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿