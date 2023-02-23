Улюблена схема супермаркетів: що робити, якщо на касі вам порахували завищену ціну товару

В магазинах та супермаркетах України клієнтів нерідко намагаються обдурити, змушуючи заплатити за товар значно вищу ціну. Таку аферу зазвичай провертають завдяки «подвійним цінникам». У торговому залі може бути зазначена одна вартість товару, а на касі виявляється, що той самий продукт коштує значно дорожче.

Різницю в ціні помічають далеко не всі клієнти. Лише уважні покупці, що звикли перевіряти чек після здійснення покупок, можуть зловити продавця на гарячому. Решта просто заплатять і навіть не знатимуть, що на них добряче заробили.

Та якщо все ж ви дізналися про обман, можете сміливо вимагати продати вам товар за нижчою ціною. Мається на увазі ціна, вказана на прилавку, де лежав обраний продукт, а не завищена, яку порахували на касі.

Право отримати товар за повідомленою клієнту ціною, передбачене статтею 15 Закону України «Про захист прав споживачів». До речі приписи цього закону дозволяють покупцю отримати повну інформацію про товар, який він купує, зокрема його основні характеристики, термін придатності та ціну.

Окремі вимоги висуваються до самого цінника. В ціннику повинно бути вказано:

вартість кожної окремої одиниці товару;

вартість товару з урахуванням всіх податків та зборів.

У статті 8 закону «Про захист прав споживачів» також зазначено, що в разі виникнення непорозумінь стосовно ціни, рішення приймається на користь покупця. Тобто якщо вам порахували товар за вищою ціною, ніж у торговому залі, ви все одно маєте право заплатити відому вам меншу ціну.

Продавець не погоджується? Тоді нічого не заважає поскаржитися на магазин чи супермаркет, де вас намагалися обдурити, у Держпродспоживслужбу. Для цього потрібно мати докази вчиненого правопорушення: касовий чек та фото цінника у торговому залі. Причому ціни в чеку та на фото повинні відрізнятися.