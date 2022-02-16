Частые заблуждения при выборе смартфона: развеиваем мифы

Каждый год Samsung, Huawei, Xiaomi, Apple, Realme и другие бренды радуют пользователей новыми девайсами. Цены на смартфоны в Украине сильно отличаются, то же самое касается дизайна и «начинки» – технических характеристик разных аппаратов. Смотрите самые частые заблуждения, с которыми сталкиваются покупатели при выборе нового смартфона.





Мифы о выборе смартфонов: где правда, а где – вымысел?

То, что на качество камеры не влияет количество Мп, а экран с разрешением 4К не удастся отличить от Full HD – это правда. Однако существуют заблуждения, которые не дают покупателям сделать правильный выбор. Разбираем самые популярные мифы:

Миф №1. «Главное – объемная батарея, иначе смартфон будет разряжаться за 3-4 часа»

Емкость аккумулятора – одна из важных характеристик при выборе смартфоне, но далеко не главная. Возможно и такое, что вы возьмете ноунейм-телефон с батареей на 8-10 мА·ч, но держаться он будет всего 10-12 часов. Все потому, что на длительность автономной работы влияет не только аккумулятор, но и другие факторы – оптимизация ПО, яркость дисплея, активность использования, сложность задач и многое другое.

Вывод: Всегда смотрите на емкость аккумулятора при выборе смартфона, но не переоценивайте эту характеристику – это не единственный фактор, влияющий на автономность телефона.

Миф №2. «Покупать нужно смартфоны с самой высокой производительностью»

С одной стороны мощный процессор запускает даже требовательные игры с хорошей графикой. Однако на реальную производительность влияют разные факторы (например, количество ядер процессора). Чтобы определить производительность гаджета, используют специальные тесты – бенчмарки. Обычным пользователям вполне достаточно смартфона со средними показателями производительности.

Вывод: Если вы знаете, что не запускаете требовательные современные игры, то нет смысла переплачивать за производительность.

Миф №3. «Хорошие смартфоны всегда стоят дорого»

Еще один миф, потому что цены аппаратов зависят от производителя и технических характеристик. Из бюджетных смартфонов с хорошей «начинкой» в 2022 году можно присмотреть Xiaomi Redmi Note 10 4/64GB, HUAWEI P40 Lite 6/128GB, Realme C21 64GB или другие модели от надежных производителей.

Вывод: Хороший смартфон – это не обязательно дорого. Всегда можно найти бюджетный гаджет с отличным дизайном и характеристиками даже в 2022 году.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿