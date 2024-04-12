Китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля

GSMInfo публикует прогноз на неделю с 15 по 21 апреля 2024 основанный на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы».

Неделя ожидается динамичная — по большей части хорошая для повседневных дел и забот. Но если вы хотите найти какой-то день для более важных мероприятий, обратите внимание на понедельник, четверг и воскресенье.

Будьте внимательны при выборе даты для планового обращения к врачу, избегайте субботы и воскресенья, которые содержат звезду болезней. Если вам нездоровится, в эти дни может быть ухудшение самочувствия.

Понедельник, 15 апреля 2024 года

День Земляного Петуха. День хорош для переговоров, обучения, ремонта, подписания документов и планирования. Будьте внимательны, поскольку энергии дня могут вносить непредсказуемость в течение жизни из-за спецструктуры, в которую попадают. Может возникать множество непредвиденных проблем разной степени серьезности и запутанности.

Совет: тщательно обдумывайте свои поступки. Принимайте четкие решения, даже если это приносит боль. Ограничивайте свои эмоции и желания, когда встречаетесь с другими людьми.

Вторник, 16 апреля 2024 года

День Стальной Собаки. День с очень посредственной энергетикой, поскольку пытается противостоять энергиям месяца и года. Ничего не следует начинать в такой день, лучше всего заниматься обычными делами, которые не требуют больших энергетических затрат, особенно если в вашей карте есть собака, дракон или их столкновение.

Совет: вам препятствуют ничтожные люди с мелкими целями. Ситуация неблагоприятна. Уйдите в тень, избегайте ответственности.

Среда, 17 апреля 2024 года

День Серебряной Свиньи. День, который содержит в себе избыточно иньскую энергию, и поэтому она не сможет дать хорошую поддержку для бодрых деловых встреч и мероприятий.

К тому же, структура дня «тигр приходит в бешенство» рисует не слишком приятную и дружелюбную картину, и красноречиво рассказывает об энергиях этого дня. Будьте внимательны на дорогах, поскольку могут случаться аварии. События будут происходить быстрее чем ожидалось, лучше в такой день проявлять скромность и стараться двигаться медленно и вдумчиво.

Тем не менее, в этот день есть вероятность встретиться с полезными людьми.

Совет: не бойтесь задавать вопросы. Ситуация быстро меняется. Если кто-то медлит, может оказаться не у дел.

Четверг, 18 апреля 2024 года

День Водной Крысы. Нейтрально-позитивный день, который неплохо поддержит дела второго уровня важности — переговоры, обращение за медицинской помощью, старт обучения, инвестиции, подписание документов, захоронения, поиск работы, перелеты и любые человеческие контакты.

Но из-за того что элемент Воды в этом дне очень слаб, несмотря на соседство с такими мощными звездами как небесная добродетель и добродетель месяца, дать мощный заряд позитива этот день не сможет. Поэтому остается довольствоваться тем уровнем поддержки который мы получаем.

Обязательно будьте бдительны с водой. В день водной крысы нередко случаются прорывы плотин, дамб, труб, и всякого рода водные аварии.

Совет: это поворотный момент. Не увлекайтесь сиюминутными эмоциями. Ваши поступки должны быть зеркалом ваших высших устремлений

Пятница, 19 апреля 2024 года

День Водного Быка. Негативный день, не стоит использовать его для заключения брака, закладки фундамента или въезда в новый дом. Остальные дела будут успешны. Вполне можно приступать к обучению, подписывать незначительные контракты и даже собирать долги.

День хорош для завершения проектов, переосмысления проделанного пути, кардинальной смены стратегии. Будьте внимательнее принимая управленческие решения — могут быть ошибки.

Совет: действуйте утонченно и с блеском. Пусть внешнее убранство раскроет суть внутреннего замысла. Используйте постепенные перемены для достижения желаемого.

Суббота, 20 апреля 2024 года

День Деревянного Тигра. Этот день подойдет для переговоров, подписания документов, начала обучения, но совершенно не годится для обращения к врачу из-за звезды болезней. Все проблемы, которые возникнут в этот день могут казаться большими, а решение трудозатратным, но в итоге все закончится хорошо.

Совет: ваш замысел осуществляется. Вы сможете достичь успеха через малые дела. Вкладывайте свои усилия в то, что уже происходит. Продолжайте работать.

Воскресенье, 21 апреля 2024 года

День Деревянного Кролика. Структура дня дает надежду на успешное завершения дел. И сам день проходит под индикатором завершения. Он хорош для подведения итогов и окончания проектов.

В такой день можно заниматься торговлей, но крайне важно вести себя предельно честно и не обижать людей, с которыми имеете дело. День обладает конфликтной энергией и будет всячески к этому толкать. Он хорош для охоты, рыбалки, поисков чего-то или кого-то. Все эти вопросы будут решены успешно.

Совет: сейчас особенно благоприятное время для роста, но не торопите события. Постоянно корректируйте свой путь и доверяйте сердцу.