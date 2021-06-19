Українців налякали відмовою від пенсій

Пенсійний фонд України, на якого покладена відповідальність за виплату пенсій, може також легко позбавити українців цього привілею. Причин, які уповноважують ПФУ до таких радикальних дій, як виявилося існує чимало.





Детальніше питання щодо тимчасового призупинення пенсійних нарахувань обговорюється у статті 46 закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Прийняття рішення щодо відмови у виплатах може покладатися безпосередньо на місцевий орган ПФУ, або ж на суд.

Приводом для припинення нарахування пенсії може стати:

призначення виплат на основі документів, що містять невірні, чи сфальсифіковані відомості;

проживання пенсіонера за кордоном – виплати припиняються на увесь термін перебування особи в іншій країні, якщо міжнародним договором України не передбачене інше рішення;

смерть пенсіонера;

пенсіонер не отримує призначені виплати щонайменше 6 місяців поспіль.

Для відновлення виплат громадянину потрібно звернутися до управління Пенсійного фонду за місцем проживання та подати відповідну заяву. Територіальний орган розгляне заяву пенсіонера та з’ясує усі обставини, що призвели до припинення пенсійних виплат. Очікувати остаточного рішення від ПФУ пенсіонер може протягом 10 днів.

Позатим Пенсійний фонд має право стягувати з пенсіонера кошти, отримані незаконним шляхом. Йдеться про ситуацію, коли особа сфальсифікувала дані у своїх документах та певний час отримувала більшу пенсію, ніж їй належить за законом. Винний може віддати різницю у сумі за власною волею. У іншому випадку фонд стягуватиме її в примусовому порядку з майбутніх виплат.

Вилучення коштів з пенсійних виплат може бути обґрунтоване також виплатою аліментів, відшкодуванням за здійснене розкрадання майна юридичної особи, виплатами особі, що постраждала від дій пенсіонера, або у випадку смерті потерпілого. Загалом же з пенсії не дозволяється стягувати понад 50% від загальної суми, незалежно від обставин.