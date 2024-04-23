Куди переїхати в Україні, якщо у вас малі доходи
За даними Державної служби статистики, індекси споживчих цін на різні товари, включаючи продукти харчування, за перші три місяці 2024 року зросли в усіх регіонах України порівняно з аналогічним періодом минулого року, за винятком Сумської області.
Найбільше зростання зафіксовано у столиці, де індекс досяг 102,6%.
Регіони відчувають різний ступінь зростання цін
Найсуттєвіше зростання індексів споживчих цін спостерігалося в столиці та кількох інших регіонах, зокрема в регіонах, де індекс перевищив 101,3%: Львівській, Одеській, Закарпатській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.
До списку також увійшли регіони, де ведуться активні бойові дії та тривають сутички з ворогом: Донецька, Харківська та Миколаївська області, що, ймовірно, пов’язано з підвищеними ризиками для постачальників та нестабільністю в економічній сфері.
Регіональний розподіл зростання цін
Найдешевшими регіонами для проживання за середнім зростанням індексу цін є Волинська, Київська, Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Чернівецька та Івано-Франківська області.
Найменший приріст індексів споживчих цін, який не сягнув позначки 100,9%, спостерігається в регіонах:
Області з індексами нижче 100,9%:
- Вінницька
- Житомирська
- Запорізька
- Полтавська
- Сумська
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернігів
Примітно, що в Сумській та Черкаській областях навіть зафіксовано від’ємний рівень споживчих цін до квітня – 99,7%.
Міжнародний валютний фонд прогнозує незначну девальвацію гривні у 2024 році, при цьому очікується, що до кінця року курс долара США зросте до 41 грн/дол. Курс долара до гривні поступово зростатиме, досягнувши 51,1 грн/$1 до кінця 2029 року.
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