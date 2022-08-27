В обмінник вже пізно: що буде із доларом на валютному ринку восени

Зараз курс долара 41 грн/$, але українців вже цікавить, яким він буде восени. Експерти говорять, що курс суттєво не зміниться. До нового року на валютному ринку вартість американського долара стабільно триматиметься





Різниця між готівковим та безготівковим курсами приблизно 10%. У нинішніх реаліях це нормально. Україна багато витрачає на ввезення валюти, тому якби НБУ не підвищили безготівковий курс на 25%, та не вжили необхідних заходів для стабілізації готівкового ринку, ситуація могла б бути на багато важчою.

У цей час краще відмовитись від валютних операцій та перечекати. Невдовзі відбудеться засідання монетарного кабінету НБУ. Очікується, що ця подія може вплинути на той курс, що є зараз, а також на його формування восени.

Директорка казначейських операцій «Юнекс Банку» Пані Ганна Золотько говорить, що у вересні курс долара залишиться в межах 40,5-41,5 грн. З її думкою погоджується і Юрій Гріненко (казначей банку «Кредит Дніпро»). Банкіри очікують, що він протримається до грудня.

Сьогодні, курс який є в Україні — актуальний та чесний. Враховуючи стан економіки, війну, напругу у суспільстві, державним органам вдається максимально стабілізувати готівковий ринок. Банки своєчасно інтегруються до процесів, що зараз відбуваються.

Придбати долар чи продати, за тим курсом, що є — реально. З валютою в Україні проблем не має. Українцям просто не потрібно панікувати, та реагувати на незначні коливання у курсі у місцевих обмінниках.

Останнє зростання курсу відбулося через психологічний фактор, а не економічний. Саме так працюють на місцях: створюють «паніку», населення реагує на коливання курсу і масово скупляє чи продає долар. Ліпше користуватись послугами банків, клієнтами яких вони є. Грошові запаси краще тримати та в доларах, і в євро одночасно.