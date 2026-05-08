В Україні перестав працювати один зі способів передачі показників лічильників

Українцям нагадують про оновлений порядок передачі показань газового лічильника. Дані, як і раніше, потрібно подавати щомісяця до 5 числа включно, щоб у платіжках відображалися коректні обсяги споживання. На сайті ГК «Нафтогаз України» для цього доступна швидка онлайн-форма, де потрібно вказати особовий рахунок, перші три літери прізвища власника рахунку, оператора ГРМ, показання та номер телефону.

Водночас один зі способів більше не працює: передача показань через чатбот GASUA у Viber та Telegram стала недоступною. Замість цього споживачам радять користуватися мобільним застосунком «Куб» від Нафтогазу або іншими доступними каналами.

Як тепер передати показання

Найновіший спосіб — застосунок «Куб». У ньому можна передавати показання лічильника, оплачувати рахунки за газ і його доставку, керувати кількома особовими рахунками, відстежувати споживання та отримувати нагадування. Про інтеграцію «Куба» з Дією раніше повідомляли і в Мінцифрі.

У Google Play в описі застосунку зазначено, що показання можна передати вручну або відсканувати лічильник камерою смартфона. Після сканування варто перевірити, чи система правильно розпізнала цифри, щоб уникнути помилки в нарахуваннях.

Також залишаються інші способи передачі даних: через сайт GASUA, особистий кабінет на сайті оператора ГРМ, SMS на номер 4647, а для клієнтів «Газмережі» — через чатботи у Viber чи Telegram або за номером 0 800 303 104. Водночас доступність окремих каналів може залежати від оператора чи регіону, тому найкраще перевіряти актуальні способи у своєму особистому кабінеті або на сайті постачальника.

Що буде, якщо не подати дані вчасно

Якщо не передати показання до 5 числа, у рахунок можуть внести не фактичне споживання, а плановий щомісячний обсяг. Через це в платіжці може з’явитися завищена сума або некоректний борг. Саме тому показання радять подавати навіть тоді, коли газом не користувалися або тимчасово не проживають у помешканні — у такому разі потрібно передати незмінні дані лічильника.

Окремо Нафтогаз підтвердив тариф на газ для побутових споживачів. За тарифним планом «Фіксований» ціна становить 7,96 грн за кубометр з ПДВ, а період дії — з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року включно. Оплачувати рахунки потрібно до 25 числа місяця, наступного за розрахунковим.