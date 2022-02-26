Українцям розповіли, як зберегти їх статки під час війни

Початок військового конфлікту в Україні спровокував різке падіння курсу національної валюти. Станом на п’ятницю 25 лютого вартість долара в Україні сягнула 30,45 грн/дол. Однак якщо ви прагнете зберегти свої заощадження, робити ставку та «тверду» американську валюту зараз не варто.





Як зазначив аналітик брокерської компанії RoboForex Андрій Гойлов, купувати долар так би мовити «на емоціях» – велика помилка. Адже коли ситуація в Україні стабілізується, курс повернеться до звичних відміток у 27-28 грн/дол, а ви суттєво втратите на різниці в курсі.

Як зберегти гроші в умовах війни?

В разі подальшого загострення військового конфлікту у Європі, дестабілізації зазнають і долар, і євро. Найбільш стабільною інвестицією у такі буремні часи експерти вважають цінні метали, наприклад банківське золото. Зокрема, кандидат економічних наук Єгор Киян радить робити ставку саме на цю «жовту валюту». Адже його вартість протягом останніх років зросла не на жарт.

Лише за останні 5 років вартість 1 граму банківського золота виросла з 1047,4 грн до 1769,2 грн тобто більш ніж у півтора раза. Тоді як долар з 2017 року додав у ціні лише близько 5%. Тож різниця в ефективності таких інвестицій очевидна.

Натомість засновник компанії Performance management Сергій Сароян радить українцям зберігати свої гроші у доларових банківських депозитах. Він вважає, що «американець» все ж є найбільш надійною з-поміж інших світових валют. На руках же варто мати таку кількість готівки, якої вистачить на 2-3 місяці. Цю суму українці можуть зберігати у «тривожній валізці» на випадок, якщо доведеться покинути свою оселю.

Також українські економісти порадили громадянам не скуповувати в паніці продукти й уникати нераціональних витрат. Оскільки в більшості міст Україні постачання товарів першої необхідності у магазини відбувається регулярно.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿