Китайский гороскоп на неделю с 10 по 16 октября

Первую неделю месяца Металлической Собаки назвать спокойной язык не повернется. Что ни день, так засада — то столкновение, то неудачи, то день без богатства. Куда ни кинь — всюду клин. Энергии жесткие, недоброжелательные.

Но, это вовсе не значит, что все, что вы наметили на будущую неделю, обязательно провалится. Это значит только одно — укрепляем нервы, закладываем эмоциональные тылы, чтобы все, что будет идти кувырком встречать с буддийской улыбкой на устах.

Эмоциональным тылом может быть все что угодно — регулярные пешие прогулки, посещение мест культурного досуга, теплые вечерние беседы с друзьями и близкими. Все, что приносит вам ощущение стабильности и эмоционального комфорта.

Понедельник, 10 октября. Ян Огонь на Обезьяне

В понедельник в карте дня очень много Инь Земли. Такой прохладный, тягучий денек. Энергии стабильные, спокойные, не располагающие к прорывам и новостям. Вместе с тем в карте дня есть намеки на возможные проблемы и препятствия. Они могут проявиться прежде всего у тех, кому неполезна стихия Инь Земли.

Главная рекомендация на понедельник: не планировать ничего серьезного. Займитесь рутиной, обычными повседневными делами. Встречи, переговоры, подписание документов, походы к врачам лучше перенести на более благоприятную дату.

Тем, кто в поиске вариантов покупки или продажи недвижимости в понедельник стоит присмотреться к предложениям на рынке — поискать, прицениться, сравнить. Совершать сделку можно в другой день, а вот аналитическую работу стоит сделать в понедельник.

Людям с Козой в карте в этот день может быть немного неуютно — будет ощущаться сильное давление.

Вторник, 11 октября. Инь Огонь на Петухе

Во вторник энергетический шторм утихнет, но штиль тоже такое себе состояние. Когда энергии неподвижны они не мешают, но и не помогают. И поэтому дни, когда в мире устанавливается энергетический штиль, в бацзы не сильно-то и жалуют.

В такие дни не рекомендуют начинать важные дела, есть вероятность, что у вас не хватит сил для их завершения. Не проводите церемонии открытия, не совершайте сделки с прицелом на будущее. Максимум — только что-то рутинное и краткосрочное.

Самые строгие рекомендации по поводу этого дня касаются лечения и особенно проведения операций (только плановых!). Когда энергии неподвижны, процесс излечения останавливается. Если есть возможность, перенесите день операции на более благоприятную дату.

Люди с Кроликом в карте наиболее уязвимы этот день. Будьте аккуратны и внимательны.

Среда, 12 октября. Ян Земля на Собаке

Среда — суровый день трудоголиков. В карте сплошные Янские элементы и очень много Земли. Знак Земли — это стихия хозяев и полководцев. Твердые, неприступные, как гора, они любят дисциплину, прагматичны и основательны. Упрямство и перфекционизм — тоже истинные качества этого знака. Если вы готовы продемонстрировать их миру тогда в среду у вас отличные шансы на успех.

День неплох для того, чтобы начать важные дела с прицелом на будущее. Занимайтесь планированием, начинайте обучение, выходите на новую работу. Можно отправляться к докторам и начинать курс лечения или отправляться в долгое путешествие. Энергии Янской Земли помогут вам стартовать в полную силу.

Тем, кому Земля не очень полезна стоит обратить внимание на здоровье — может пошаливать пищеварительная система. Не стоит в этот день заниматься денежными делами. Деньги любят движение, а энергии этого дня слишком уж тяжелы и тягучи.

Люди с Драконом в карте могут в среду ощущать очень сильное давление — в общении с людьми, в делах, в атмосфере вокруг. Не старайтесь его преодолеть, лучше переждите за нейтральными занятиями, а лучше всего прогуляйтесь как следует пешком — так вы сможете нейтрализовать сверхактивную энергию Собаки. Люди с Лошадью в карте — у вас вдвойне усилится элемент Огня. Если он вам не полезен находите себе в среду место потише, иначе может быть горячо.

Четверг, 13 октября. Инь Земля на Свинье

Четверг должен стать чистым. Энергии дня призывают устроить генеральную уборку в доме, на работе, в голове и отношениях. Каждый может выбрать ту сферу жизни, в которой у его накопилось больше всего мусора.

Планируйте на четверг походы в баню, к косметологам, диетологам и иже с ними. Начинайте диеты и курсы детокса. Разбор завалов в шкафу и на антресолях тоже элемент обязательной программы этого четверга.

Расхаламление в отношениях может выражаться в том, что вы разрешите себе больше не общаться с токсичными людьми. Умение вовремя сказать «нет» — большое искусство и если вы давно мечтаете о таком шаге — самое время его сделать.

Что самое приятное — результаты этой генеральной уборки не заставят себя долго ждать. Как только вы освободите пространство, оно очень быстро заполнится нужными для вас — здоровьем, отношениями, приятными людьми. Мало того, в энергиях четверга есть намеки на обязательность очистительных процедур, иначе придется столкнуться с потерями чего-нибудь важного — денег, документов. Вселенная заберет у вас то, что посчитает нужным.

Людям со Змеей в карте строго рекомендуется выполнить очищающие ритуалы — у них в этот день столкновение, так что лучше отдать что-нибудь по доброй воле, пока энергии не подсобили.

Пятница, 14 октября. Ян Металл на Крысе

Пятница — очередной денек с чистыми Янскими энергиями, на это раз холодными как айсберг в океане. День явно не располагает к сантиментам. Не ждите от него теплых встреч с чудесными людьми, вдохновения и волшебства — будет все как в царстве Снежной королевы.

При этом энергии дня располагают к тому, чтобы открывать что-то новое — магазины, бизнесы, горизонты. Можно стартовать инвестпроекты, подписывать контракты и покупать-продавать имущество. Единственное условие — в пятницу ничего нельзя делать на авось. Все должно быть четко прочитано, взвешено и отрепетировано. Никакой импровизации, только кристально чистый лед, только хардкор.

Острота и холод дня особо чувствительным натурам могут принести травмы телесные и душевные, а также проблемы с излечением разных недугов. Не ходите в пятницу по докторам, энергии дня будут мешать лечению.

Наиболее «несчастными» в пятницу будут чувствовать себя люди с Лошадью в карте. Их будет эмоционально кидать из стороны в сторону. Держите при себе успокоительное или медитируйте — должно помочь.

Суббота, 15 октября. Инь Металл на Быке

В субботу будет не так безнадежно холодно (энергетически), но все ж не весна. В карте дня по-прежнему много энергий Металла и Земли и это наводит некоторое уныние на эмоциональные натуры. Зато люди спокойные, прохладные и систематически устроенные чувствуют себя как рыба в воде.

День будет требовать от нас четкости, уверенности и дисциплины. Но и это может не спасти от разного рода форс-мажоров. Есть в карте дня намеки на то, что дела будут делаться долго и трудно, с препятствиями и задержками.

Лучше всего в субботу будут получаться уроки планирования будущего. Воспользуйтесь помощью энергий и постройте карту достижения своих целей со всей возможной тщательностью на которую способны. Это упражнение окупится сторицей. Ведь представляя себе результат, мы неизбежно его приближаем.

Люди с Козой в карте могут почувствовать в субботу недомогание, его сила зависит от того, насколько энергетически истощенными они будут. Вместе с тем Коза в карте может открыть ее владельцу и денежный приз. Смотрите внимательно по сторонам — возможно человек с премией ждет вас за соседним углом.

Воскресенье, 16 октября. Ян Вода на Тигре

Воскресенье обладает совсем скромным перечнем неблагоприятных аспектов, что уже хорошо. Энергии дня полностью совпадают с энергиями года и это дает надежду на то, что воскресенье будет несколько более оптимистичным и активным, чем предыдущие денечки.

День неплох для празднования свадеб, шопинга, для инвестиционных и прочих сделок. Планируйте на воскресенье совместные дела с важными для вас людьми, особенно хорошо устроить прогулки на свежем воздухе. Эффект от того, чем вы будете заниматься в воскресенье может продлиться на долгие годы вперед, поэтому тщательно выбирайте и занятие и компанию для него.

Не стоит в это воскресенье посещать больницы и заболевших, в бацзы считается, что такие дни крайне неблагоприятны для подобных визитов. Самыми уязвимыми для неинтересных аспектов дня будут люди с Обезьяной в карте.