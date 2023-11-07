Популярна серед українських біженців країна анонсувала скорочення допомоги

Газета Irish Times повідомила про плани ірландського уряду на чолі з прем’єр-міністром Лео Варадкаром переглянути політику надання притулку у відповідь на наплив українських біженців. Запропоновані зміни включають можливе запровадження плати за житло та скорочення соціальних виплат до кінця року з метою регулювання постійного потоку новоприбулих біженців.

Адміністрація розглядає можливість запровадження платного житла та внесення змін до системи соціальної допомоги, щоб уповільнити темпи української міграції до Ірландії. Наразі щотижневі прибуття коливаються від 500 до 800 осіб, причому приблизно третина з них раніше отримувала тимчасовий захист в інших країнах Європи. На сьогоднішній день Ірландія надала притулок близько 100 000 осіб, які рятуються від конфлікту в Україні.

“Ці цифри дуже високі. Ми стикаємося зі значним тиском на наші можливості розміщення. Вкрай важливо впровадити стратегії, спрямовані на зниження цих цифр, що дасть нам можливість краще “наздогнати” ситуацію з житлом і вирішити інші проблеми”, – заявив Варадкар.

Прем’єр-міністр запевнив, що тимчасовий захист для українців буде збережено, але наголосив на необхідності враховувати підтримку, яку пропонують інші європейські країни. Він підкреслив, що немає наміру надавати нескінченну кількість платного житла через існуючий дефіцит житла, підкресливши серйозність ситуації, в якій деякі люди живуть у наметах і контейнерах.

Крім того, українські біженці в Ірландії стали мішенню для шахрайських листів про екстрадицію, які нібито видаються Міністерством юстиції України і містять фальшиві повістки про призов до Збройних Сил України. Урядовий департамент відмежувався від такої кореспонденції і застеріг громадськість від цього шахрайства.