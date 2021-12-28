Стало відомо, коли в Україні слід очікувати різкого подорожчання хлібу

В Україні дефіцит якісної пшениці, яка використовується для виробництва хліба. До того ж суттєво зросли ціни на енергоносії. Тож незабаром буханець хліба буде «на ціну золота».





Про недостатні запаси пшениці, що загрожують нам «хлібною кризою», розповів очільник Спілки українського селянства Іван Томич. Експерт уточнив, що проблеми у нас насамперед із пшеницею групи 2 та 3 першого класу. Така сировина є найціннішою. Саме з неї виготовляється більша частина харчових продуктів, зокрема випічка.

Дефіцит зерна може призвести до здорожчання хліба та хлібних виробів вже у січні, тобто всього за кілька тижнів. Та це не єдина проблема. У відчаї виробники почнуть підмішувати у залишки якісного борошна дешевші сорти. Тож за більшу ціну ми ще й отримаємо продукт зовсім не тої якості, до якої звикли.

Врятувати ситуацію може лише урожай озимої пшениці. Та лише за умови, що він буде достатньо високого класу. Однак за словами Івана Томича, зараз лише близько 25% посівів озимих відповідають високим стандартам якості та можуть у подальшому потрапити до хлібних цехів.

Поглиблює проблему й вартість енергоносіїв, яка постійно зростає. Обробка зерна та власне випічка хліба вимагають величезних затрат газу й електроенергії. Тому експерт вважає, що січневе підвищення ціни на хліб буде далеко не останнім. До вересня наступного року вироби з муки здорожчають більш ніж на 35%. Та пікову вартість хліба варто очікувати раніше – у березні-квітні, коли озимі ще не достигнуть, а наявні запаси пшениці суттєво зменшаться.

Висока ціна на зернові та вироби з них буде зберігатися аж до завершення жнив. Лише після збору урожаю з’явиться шанс на незначне здешевлення хліба, макаронних виробів та випічки.