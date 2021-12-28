Стало известно, когда в Украине следует ожидать резкого подорожания хлеба

В Украине дефицит качественной пшеницы, которая используется для производства хлеба. К тому же, существенно выросли цены на энергоносители. Так что вскоре буханка хлеба будет «на цену золота».





О недостаточных запасах пшеницы, угрожающих нам «хлебным кризисом», рассказал глава Союза украинского крестьянства Иван Томич. Эксперт уточнил, что проблемы у нас, прежде всего, с пшеницей группы 2 и 3 первого класса. Такое сырье является самым ценным. Именно из него производится большая часть пищевых продуктов, в частности выпечка.

Дефицит зерна может привести к удорожанию хлеба и хлебных изделий уже в январе, то есть всего через несколько недель. Но это не единственная проблема. В отчаянии производители начнут подмешивать в остатки качественной муки более дешевые сорта. Так что по большей цене мы еще и получим продукт совсем не того качества, к которому привыкли.

Спасти ситуацию может только урожай озимой пшеницы. Но только при условии, что он будет достаточно высокого класса. А по словам Ивана Томича, лишь около 25% посевов соответствуют высоким стандартам качества и могут в дальнейшем попасть в хлебные цеха.

Усугубляет проблему и постоянно растущая стоимость энергоносителей. Обработка зерна и выпечка хлеба требуют огромных затрат газа и электроэнергии. Потому эксперт считает, что январское повышение цены на хлеб будет далеко не последним. К сентябрю следующего года изделия из муки подорожают более чем на 35%. Но пиковую стоимость хлеба следует ожидать раньше – в марте-апреле, когда озимые еще не созреют, а имеющиеся запасы пшеницы существенно уменьшатся.

Высокая цена на зерновые и изделия из них будет сохраняться вплоть до завершения жатвы. Только после сбора урожая появится шанс на незначительное удешевление хлеба, макаронных изделий и выпечки.