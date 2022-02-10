Украинцев решили заставить платить налоги по-новому

В скором времени украинцы будут совсем по-другому платить налоги со своих доходов. Новую реформу налогообложения зарплат уже анонсировал глава профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Но изменения затронут не только размер налоговой ставки. В Налоговый кодекс собираются внедрить новые ограничения, которые имеют целью предотвратить тенизацию зарплат и отмывание денег.





Как изменятся правила налогообложения?

Несмотря на то, что новый законопроект еще не зарегистрирован в Верховной Раде, главные его положения авторы уже успели обнародовать. В частности, документ реализует следующие нововведения:

общая налоговая нагрузка (сумма всех налогов) на заработные платы украинцев снизится с 37% до 30%. После этого эффективная ставка будет ежегодно снижаться еще на 1%, пока не достигнет 25%;

работников запретят оформлять как ФЛП;

вступит в силу правило семейного декларирования;

подработками можно будет заниматься без регистрации при уплате налога с такого дохода в размере 5%.

В парламенте новый законопроект был воспринят неоднозначно. Снижение налоговой ставки – очень рискованный ход. Поэтому оппозиционная партия «Голос» уже успела опубликовать свой вариант налогового законопроекта, в противовес позиции «Слуг народа».

Как оценивают новшества эксперты?

Свою обеспокоенность по поводу изменений в системе налогообложения выразил и ряд профильных экспертов. В частности, Лидия Ткаченко, ученая из Института демографии и социальных исследований, считает снижение налоговой ставки безнадежным замыслом. Ведь нет никакой гарантии, что сэкономленные на налогах средства руководитель разделит между работниками и повысит им зарплату. Скорее всего, он просто положит их в собственный карман. То есть простым украинцам такое нововведение не принесет никакой пользы.

В то же время Александр Почкун из аудиторской компании Baker Tilly имеет совсем другую позицию. Он считает, что снижение налоговой ставки поощрит бизнес не уклоняться от уплаты налогов. Ведь финансовый риск, на который предприниматели идут не платя налоги, будет гораздо большим, чем собственно налоговая ставка. Таким образом, новый закон запустит процесс детенизации, результатом которого станет увеличение поступлений в бюджет и общее повышение доходов украинцев.

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