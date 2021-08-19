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Ездить по-европейски: украинские поезда передадут в управление немцам

Увеличатся ли цены за проезд?

20.08.2021
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На днях Укрзалізниця подписала договор с немецким предприятием Deutsche Bahn, которое будет помогать в повышении энергоэффективности украинской компании. Однако в Кабмине сообщили, что сотрудничество с немцами на этом не закончится. Вполне возможно, что уже в 2022 году наши железнодорожные перевозки перейдут под управление западных соседей.


Документ о сотрудничестве украинская и немецкая компании подписали еще в 2020 году. Планировалось, что немцы получат руководящие должности в структуре предприятия и помогут с реформированием железнодорожных перевозок в Украине. Однако начать совместную работу так и не удалось из-за пандемии и локдауна. Поэтому старт сотрудничества отложили до 2022 года.

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Специалисты из Deutsche Bahn будут предоставлять исключительно консалтинговые услуги Укрзалізниці. Основной задачей, которая будет стоять перед немцами, станет реализация процесса модернизации инфраструктуры и разработка системы грамотного ее финансирования.

Украинские пассажиры от такого сотрудничества только выигрывают. Ведь государство возьмет на себя обновление поездов и улучшения обслуживания, а также покроет разницу между тарифом для населения и себестоимостью перевозок. Цены же на билеты поднимать в таких условиях не будет необходимости.

Привлечение немецкой компании к управлению отечественной железной дорогой направлено на улучшение пассажирского сообщения в Украине, его комфорта и скорости. Также Укрзалізниця планирует вскоре обновить подвижный состав, закупив новые модели поездов.

Опыт железнодорожной компании Deutsche Bahn совсем не уникален. Она работает по схеме, которая является достаточно распространенной в Европе, и успешно функционирует во многих странах мира. Именно поэтому в Кабинете министров уверены – система приживется и в Украине.

Однако как немцы будут применять европейский опыт железнодорожного сообщения в наших условиях пока до конца не понятно. Ведь без содействия политиков и уничтожения коррупционных схем, государственные деньги, направленные на реформирование железной дороги, могут пойти на совсем другие цели.

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20.08.2021
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