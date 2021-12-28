Vodafone вирішив роздати абонентам ще по одній SIM-карті: для чого вона потрібна

Всі три стільникові оператори України запропонували своїм клієнтам нову революційну послугу. Відтепер на один номер можна буде отримати одразу дві SIM-карти. Для чого потрібна ще одна картка та як вона розширить можливості абонентів?





Друга SIM-ка дозволить користуватися інтернетом, що входить у тарифний план абонента, одразу на двох пристроях. Таким чином вдасться уникнути проблеми, яка має місце при звичайній роздачі інтернету: переривання сесії під-час телефонного дзвінка. Щоправда, додаткова картка не матиме деяких базових функцій. З неї не можна буде дзвонити, відправляти СМС та запити USSD.

Мобільний оператор Vodafone пропонує сервіс «Інтернет для другого девайсу» у пакетах ULTRA у звичайні версії та версії VIP, RED XL та XXL, а також SuperNet Unlim. Доступна послуга і в пакетах для бізнес-клієнтів Red Business L, XL, Ultra та VIP. У більшості пакетів послуга буде безкоштовною. Для решти оплата за місяць користування сервісом становитиме 50 грн. Щоб отримати доступ до другої SIM-ки, потрібен спеціальний стартовий пакет, який коштує 25 грн.

У Київстар сервіс теж є безкоштовним майже для усіх клієнтів. А для тих, чиї тарифні плани не містять даної послуги, вона вартуватиме 50 грн за чотири тижні.

Натомість у найменшого з операторів «великої трійки» ціна за користування новітньою опцією — лише 25 грн за чотири тижні. Ця послуга у lifecell називається «МультиSIM інтернет».

Використовувати додаткову інтернет-карту можна на лише на смартфонах та планшетах, але й на автомагнітолах, роутерах, ноутбуках, відеокамерах та навіть захисних системах. Така універсальність нового сервісу вже зробила його надзвичайно популярним поміж українців. Навіть найменший оператор країни lifecell вже популяризував послугу серед майже півмільйона своїх клієнтів. А у Vodafone розповіли, що планують до кінця 2022 року розширити коло прихильників прогресивної послуги ще на 50 тис. абонентів.