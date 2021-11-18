Нова Пошта зменшила ціну на доставку, але лише до 31 грудня

Напередодні Чорної п’ятниці та новорічних свят у Нової Пошти саме почалася гаряча пора. Кількість посилок, які проходять через відділення оператора щодня, потроху наближаються до 1,6 млн. Як зміняться тарифи Нової Пошти на святковий період? Чи варто нам очікувати затримок відправлень через збільшення навантаження у високий сезон?





Як повідомили у прес-службі оператора, суттєвих незручностей та затримок клієнти Нової Пошти не відчують. Щоб впоратися з навантаженням передноворічного періоду служба доставки найме до 2,5 тис. нових працівників – операторів відділень, сортувальників та кур’єрів. Сучасна інфраструктура Нової пошти та додаткові трудові ресурси здатні підвищити пропускну спроможність відділень до 50 тис. посилок за годину. Тож затримок із доставкою оператор не допустить.

Ще одним способом підвищити комфорт клієнтів та спростити процес отримання посилок стануть поштомати. У мережі Нової Пошти їх зараз налічується близько 9 тисяч. Таким чином українцям не обов’язково вистоювати черги у відділеннях, якщо габарити посилки дозволяють отримати її через поштомат.

Однак у Новій Пошті все одно порадили громадянам завчасно замовляти святкові подарунки своїм близьким. Адже затримки з доставкою можуть виникнути через несвоєчасну відгрузку товару інтернет-магазинами, які у цей період також перевантажені замовленнями. Що стосується міжнародних покупок, варто брати до уваги ще й терміни розмитнення, які у пік сезону традиційно збільшуються.

Тарифи популярний поштовий оператор на високий сезон суттєво змінювати не збирається. У Новій Пошті зазначили, що ціна доставки посилки у відділення залишиться сталою. Та з деякими інтернет-магазинами служба доставки проводить спільні акції й, відповідно, буде доставляти їх товар безкоштовно.

Дещо знизиться вартість доставки відправлення у поштомат. Така послуга коштуватиме всього 35 грн незалежно від ваги та відстані доставки. Знижка діятиме в рамках святкової спецпропозиції до 31 грудня поточного року.