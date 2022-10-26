Магічний коридор затемнень відкрився: що можна і що не варто робити до 8 листопада

Сонячне затемнення, яке українці могли спостерігати у вівторок 25 жовтня, відкрило коридор затемнень. Триватиме він рівно два тижні і завершиться місячним затемненням 8 листопада. Цей період буде вкрай непростим для представників всіх знаків зодіаку, а тому, доки коридор затемнень не закриється, варто дотримуватися певних правил поведінки. Що можна а чого не варто робити в цей період?

Поточний коридор затемнень, за словами астрологів, найбільше вплине на життя Скорпіонів, Тільців, Левів та Водоліїв. Він принесе їм багато змін та нових ідей на майбутнє, виведе на наступний життєвий рівень. При цьому астрологи радять представникам геть усіх знаків зодіакального кола пам’ятати про особливості цього періоду і не виходити за межі дозволеного. Інакше можна втрапити у халепу, яку потім ще довго не вдасться залагодити.

Що дозволено робити під час коридору затемнень

В цей час найкраще зайнятися плануванням. Все задумане в час між двома потужними затемненнями обов’язково вдасться реалізувати не пізніше травня 2023 року. Тож можна сміливо думати про придбання житла, поїздку на відпочинок чи інші приємні події, і магія коридору затемнень обов’язково допоможе втілити їх в життя.

Також із 25 жовтня до 8 листопада астрологи радять не конфліктувати з оточуючими, тримаючи свої емоції при собі. Більше позитиву та менше «різких рухів», і з коридору затемнень вдасться вийти цілим і неушкодженим.

Що заборонено робити під час коридору затемнень

Не варто в цей період вирішувати якісь важливі питання, особливо ті, що пов’язані з документами чи грішми. Весілля під час коридору затемнень також не найкраща ідея.

Ідеальна позиція – утримуватися від остаточних рішень і навіть суджень, відклавши їх на час після фінального затемнення коридору. Інакше можна зробити помилку, наслідки якої буде вкрай складно виправити.