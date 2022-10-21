В Украине изменили правила расчета пенсионного стажа: кого коснутся нововведения

Части украинцев стаж для начисления пенсии теперь будут считать по другим правилам. В частности, изменения в порядке расчетов коснутся фермеров, жен военнослужащих, лиц, ухаживающих за родственниками-инвалидами и т.д. Есть и несколько общих новшеств, о которых следует знать всем украинцам.

Согласно обновленному порядку расчета трудового стажа главным подтверждающим документом будет считаться трудовая книжка. Именно на записи в ней работники пенсионного фонда будут опираться в первую очередь. Однако принимать будут и электронные документы, но только при наличии квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Еще одним способом доказать свой стаж станет выписка из информационной системы предприятия, где работал гражданин, или справка, составленная ​​на основе данных этих систем.

Но больше всего изменятся правила расчета стажа для:

Фермеров. Лицам, которые ведут личное сельское хозяйство, теперь будет недостаточно справки об уплате налогов из Пенсионного фонда. Факт уплаты взносов придется доказывать банковскими квитанциями, платежными поручениями и другими подтверждающими документами.

Лицам, которые ведут личное сельское хозяйство, теперь будет недостаточно справки об уплате налогов из Пенсионного фонда. Факт уплаты взносов придется доказывать банковскими квитанциями, платежными поручениями и другими подтверждающими документами. Бывших студентов. Причислять к стажу теперь будут только периоды обучения в ВУЗах на дневной форме. Это изменение коснется всех украинцев, которые были студентами до 2004 года.

Причислять к стажу теперь будут только периоды обучения в ВУЗах на дневной форме. Это изменение коснется всех украинцев, которые были студентами до 2004 года. Лиц, ухаживающих за инвалидами. Уход за родственниками или другими людьми с I группой инвалидности, за детьми-инвалидами или пенсионерами также будет засчитываться в стаж. Но в случае с пенсионерами требуется справка от медицинского учреждения о необходимости постоянного ухода.

Уход за родственниками или другими людьми с I группой инвалидности, за детьми-инвалидами или пенсионерами также будет засчитываться в стаж. Но в случае с пенсионерами требуется справка от медицинского учреждения о необходимости постоянного ухода. Жен военных. В стаж таких женщин могут засчитать периоды, когда они в связи со службой своих мужей проживали в районах, где не могли работать по специальности. Для этого женам военных нужно подать в Пенсионный фонд справку от начальника соответствующей воинской части или военного учебного заведения, а также справки от местных предприятий, которые не смогли принять их на работу.