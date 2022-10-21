В Украине изменили правила расчета пенсионного стажа: кого коснутся нововведения
Некоторым украинцам теперь будет сложнее доказать, что они имеют право на пенсию.
Части украинцев стаж для начисления пенсии теперь будут считать по другим правилам. В частности, изменения в порядке расчетов коснутся фермеров, жен военнослужащих, лиц, ухаживающих за родственниками-инвалидами и т.д. Есть и несколько общих новшеств, о которых следует знать всем украинцам.
Согласно обновленному порядку расчета трудового стажа главным подтверждающим документом будет считаться трудовая книжка. Именно на записи в ней работники пенсионного фонда будут опираться в первую очередь. Однако принимать будут и электронные документы, но только при наличии квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Еще одним способом доказать свой стаж станет выписка из информационной системы предприятия, где работал гражданин, или справка, составленная на основе данных этих систем.
Но больше всего изменятся правила расчета стажа для:
- Фермеров. Лицам, которые ведут личное сельское хозяйство, теперь будет недостаточно справки об уплате налогов из Пенсионного фонда. Факт уплаты взносов придется доказывать банковскими квитанциями, платежными поручениями и другими подтверждающими документами.
- Бывших студентов. Причислять к стажу теперь будут только периоды обучения в ВУЗах на дневной форме. Это изменение коснется всех украинцев, которые были студентами до 2004 года.
- Лиц, ухаживающих за инвалидами. Уход за родственниками или другими людьми с I группой инвалидности, за детьми-инвалидами или пенсионерами также будет засчитываться в стаж. Но в случае с пенсионерами требуется справка от медицинского учреждения о необходимости постоянного ухода.
- Жен военных. В стаж таких женщин могут засчитать периоды, когда они в связи со службой своих мужей проживали в районах, где не могли работать по специальности. Для этого женам военных нужно подать в Пенсионный фонд справку от начальника соответствующей воинской части или военного учебного заведения, а также справки от местных предприятий, которые не смогли принять их на работу.
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