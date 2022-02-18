Зовсім скоро українці будуть отримувати нові платіжки за газ

З 1 травня в Україні запрацює нова система газообліку. «Блакитне паливо» будуть розраховувати не в кубічних метрах, а в кіловат-годинах. Тобто українці платитимуть не за об’єм спаленого ресурсу, а за отриману теплову енергію. Тож ціни у платіжках громадян можуть суттєво зменшитися.





Зміна одиниць розрахунку газу передбачена новим законопроектом №2553, який у Верховній Раді схвалили ще у листопаді 2021 року. Жодних додаткових лічильників українцям купувати не доведеться. Переведенням об’єму спожитого газу в одиниці енергії будуть займатися газові оператори, використовуючи для цього спеціальну формулу. Формула ця виглядає так: кількість спожитого газу в кубометрах множиться на максимальний показник теплоти його згорання.

Як зазначив Микола Болховітін, керівник напрямку газовиміру та метеорології «Оператора ГТС України», суми у квитанціях деяких споживачів завдяки нововведенню можуть суттєво зменшитися. Особливо це стосується мешканців регіонів, які отримують газ невисокої якості. До цих областей можна віднести Львівську, Полтавську та Кіровоградську. За ті самі об’єми ресурсу вони платитимуть значно менше, адже враховуватися буде лише кількість теплової енергії від спалення такого газу.

Та зекономити завдяки новій схемі розрахунку пального українцям вдасться лише за умови збереження актуальних тарифів. Наразі ж такий сценарій видається малоймовірним. Ставка 8 грн за кубічний метр газу, за якою зараз платить більшість українців, є заниженою. Такий тариф – лише результат державного регулювання цін на комунальні послуги. Якщо ж уряд послабить обмеження – ціна газу одразу ж стрибне до позначки щонайменше 16 грн за «куб».

Однак навіть за умови підвищення тарифів, розрахунок газу в одиницях енергії є набагато логічнішим. Адже в такому разі людям не доводиться платити за «пусті куби», а лише за користь, яку вони отримали від використаного об’єму ресурсу. До того ж така система вже давно працює у більшості країн Європи та показала свою беззаперечну ефективність.

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