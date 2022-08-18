Деньги через “Дию”: известная международная организация снова принимает заявки от украинцев

В Украине возобновил прием заявок на получение помощи Норвежский совет по делам беженцев, или сокращенно NRC. Теперь украинцы снова смогут получать выплаты от известной международной организации. Сумма выплат будет составлять 6600 грн. на человека.





Чтобы подать заявку на финансовую помощь от NRC украинцы могут воспользоваться услугами портала єДопомога. Эта услуга снова стала доступна с 16 августа, после подписания организацией Меморандума о взаимопонимании с Министерством социальной политики Украины.

Помощь Норвежского совета по делам беженцев рассчитана на три месяца – по 2200 грн. за каждый. Однако выплачиваться она будет одним денежным переводом в сумме 6600 грн. При этом за его получателями будет сохраняться право на выплаты от государства в сумме 2000 тыс. грн в месяц (помощь для ВПЛ).

Согласно подписанному NRC Меморандуму, помощь от организации в этот раз получит 20 тыс человек. Это будут представители наиболее уязвимых категорий населения, в частности:

внутренне перемещенные лица;

жители деоккупированных и временно оккупированных территорий;

граждане, проживающие в зонах активных боевых действий.

С начала войны в Украине NRC уже предоставила денежную помощь 30 тыс. украинцев. В организации отмечают, что не прекратят поддерживать пострадавших от войны граждан, принадлежащих к наиболее уязвимым категориям населения.

Напомним, сейчас украинцы могут подать заявки на получение выплат от целого ряда международных организаций. В частности, помощь предлагают:

Агентство ООН по делам беженцев – три месяца по 2220 грн (6660 грн), помощь рассчитана на всю семью;

Международный Комитет Красного Креста – 2500 грн на человека по меньшей мере в течение одного месяца;

Всемирная продовольственная программа ООН – 2220 в месяц на каждого члена семьи (до 3 человек) в течение трех месяцев.

Заявку можно подать через портал єДопомога. Никаких дополнительных документов предоставлять не нужно. Всю необходимую информацию для принятия решения о назначении выплат Минсоц получит из государственных реестров.