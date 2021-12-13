Поліція виписала українцю штраф на 17 тисяч гривень за порушення карантинного режиму

Поліція продовжує штрафувати українців, які порушують норми карантинного режиму.





Будь-який порушник карантинного режиму в “червоній” або “жовтій” епідемічних зонах може бути зупинений поліціянтами, які, крім іншого, можуть вимагати пред’явлення документів, що засвідчують особу. Якщо таких у порушника із собою не виявиться, це може мати наслідки для порушника – чималий штраф.

Галицький районний суд міста Львова визнав місцевого жителя винним у недотриманні карантинних норм. Він був «взятий на гарячому» поліціянтами у центрі Львова, й під час перевірки з’ясувалося, що жодних документів, що засвідчують особу, він при собі не мав.

В ухвалі суду зазначено, що порушника було зупинено на вулиці 3 листопада, й він не зміг пред’явити паспорта або іншого документа, що засвідчує особу. Але він не вважає це правопорушенням, і, на його думку, не повинен мати при собі подібних документів.

Патрульна поліція висвітлює ситуацію докладніше: в одному із магазинів Львова стався конфлікт між продавцем та покупцем. Покупець не побажав надіти медичну маску під час здійснення покупи у магазині. В результаті поліціянти, викликані на місце конфлікту, склали на порушника адміністративний протокол про відсутність передбачених карантинними нормами засобів захисту, при цьому з’ясувалося, що громадянин також не мав при собі жодних документів.

В результаті на підставі постанови Кабінету міністрів України, яка передбачає, зокрема, обов’язковість наявності при собі документів, що засвідчують особу, при виході на вулицю в «кольорових» карантинних зонах, порушника визнано винним у порушеннях карантинних норм та оштрафовано на 17 тисяч гривень.